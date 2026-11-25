Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов оценил подход американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа к переговорам. Он считает ошибочным мнение, что они рассматривают переговорный процесс исключительно с точки зрения бизнеса. В то же время Буданов отметил определенные изменения в их подходах.

Об этом Кирилл Буданов заявил во время мероприятия "Диалог ради единства" в среду, 25 ноября, сообщает с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Буданов о подходе Кушнера и Уиткоффа

Кирилл Буданов подчеркнул, что Джареда Кушнера и Стива Виткоффа не стоит воспринимать лишь как успешных предпринимателей. По его словам, у них также есть геополитическое видение, поэтому сводить их участие в переговорном процессе исключительно к бизнес-интересам неправильно:

"Господин Кушнер и господин Уиткофф — они геостратеги. Помимо того, что они довольно успешные бизнесмены, как показывает их жизненный путь, они еще и геополитики-геостратеги. Неправильно считать, что они смотрят на все это только с позиций бизнеса".

В то же время глава ОПУ предположил, что подходы американских представителей могли измениться. Он отметил, что также замечает определенные сдвиги:

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"Меняются ли их подходы? Возможно. Я тоже чувствую определенные сдвиги".

Буданов высказался о шагах по достижению конечной цели

Отдельно руководитель Офиса президента Украины также прокомментировал целесообразность шагов, направленных на ускорение переговорного процесса.

"Любые шаги, которые ускорят достижение конечной цели, оправданы, если конечная цель достигнута. Поскольку конечная цель пока не достигнута, ответ соответствующий", — резюмировал Буданов.

Ранее мы сообщали, что в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Кирилл Буданов сказал, что надеется, что четырехсторонняя рабочая встреча по вопросам мира с участием Украины, США, Европы и России состоится до Рождества. Он также считает реалистичным участие европейских представителей в переговорах в определенном формате, однако окончательное решение пока неизвестно. Кроме того, Буданов прокомментировал возможный состав делегаций.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что представители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение до января. В то же время президент предупредил о риске значительных уступок со стороны Украины и подчеркнул, что не согласится на мир исключительно за счет Украины. Если приемлемых для Киева договоренностей не будет, Украина будет требовать от США усиления военной помощи и санкций против России.

В свою очередь, Дональд Трамп отреагировал смехом на предположение о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией до января. Он заявил, что не устанавливает конкретных сроков завершения войны, хотя хотел бы прекратить её как можно скорее. По словам президента США, готовность Владимира Зеленского и Владимира Путина к достижению договоренностей постоянно меняется.