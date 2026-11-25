Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов оцінив підхід американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до переговорів. Він вважає хибною думку, що вони розглядають переговорний процес виключно з погляду бізнесу. Водночас Буданов відзначив певні зміни в їхніх підходах.

Про це Кирило Буданов сказав під час заходу "Діалог заради єдності" у середу, 25 листопада, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Буданов про підхід Кушнера і Віткоффа

Кирило Буданов наголосив, що Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа не варто сприймати лише як успішних підприємців. За його словами, вони також мають геополітичне бачення, тому зводити їхню участь у переговорному процесі виключно до бізнесових інтересів неправильно:

"Пан Кушнер і пан Віткофф, вони геостратеги. Окрім того, що вони досить таки вдалі бізнесмени, як показує їх життєвий шлях, вони ще геополітики-геостратеги. Це неправильна точка зору, що вони тільки з позицій бізнесу все це дивляться".

Водночас глава ОПУ припустив, що підходи американських представників могли змінитися. Він зазначив, що також помічає певні зрушення:

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"Чи змінюються їхні підходи? Можливо. Я теж відчуваю певні зрушення".

Буданов висловився про кроки для досягнення кінцевої мети

Окремо керівник Офісу президента України також прокоментував доцільність кроків, спрямованих на пришвидшення переговорного процесу.

"Будь-які кроки, які пришвидшать досягнення фінальної мети, вони виправдані, якщо фінальна мета досягнута. Оскільки фінальна мета поки що не досягнута, відповідь відповідна", — резюмував Буданов.

Раніше ми інформували, що у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Кирило Буданов сказав, що сподівається, що чотиристороння робоча зустріч щодо миру за участю України, США, Європи та Росії відбудеться до Різдва. Він також вважає реалістичною участь європейських представників у переговорах у певному форматі, однак остаточне рішення поки невідоме. Крім того, Буданов прокоментував можливий склад делегацій.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив, що представники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду до січня. Водночас президент попередив про ризик значних поступок з боку України та наголосив, що не погодиться на мир лише українським коштом. Якщо прийнятних для Києва домовленостей не буде, Україна вимагатиме від США посилення військової допомоги та санкцій проти Росії.

Своєю чергою, Дональд Трамп відреагував сміхом на припущення про укладення мирної угоди між Україною та Росією до січня. Він заявив, що не встановлює конкретних термінів завершення війни, хоча хотів би припинити її якнайшвидше. За словами президента США, готовність Володимира Зеленського та Володимира Путіна до домовленостей постійно змінюється.