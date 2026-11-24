Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію американських представників щодо завершення війни. За його словами, вони прагнуть якнайшвидшого укладення мирної угоди. Водночас глава держави заявив про ризик значних поступок з боку України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Зеленського агентству Bloomberg.

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Коли посланці Трампа хочуть укласти мирну угоду

Володимир Зеленський зазначив, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше". Бажаним терміном для досягнення домовленостей вони називають період до січня.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна може опинитися перед необхідністю піти на значні поступки. При цьому Путін не демонструє жодних ознак готовності припинити війну.

Говорячи про прагнення сторін пришвидшити переговорний процес і можливу ціну домовленостей, президент наголосив, що Україна також хоче миру, але не погоджується на варіант, за якого поступатися доведеться лише їй:

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"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України".

Якої підтримки Україна вимагатиме від США

Окремо лідер заявив, що в разі відсутності мирної угоди, прийнятної для Києва, Україна домагатиметься від Сполучених Штатів значного пакета військової допомоги. Також українська сторона вимагатиме посилення санкцій проти Росії.

Зеленський пояснив, що військова підтримка України та обмеження проти РФ мають бути достатньо вагомими, щоб стати чітким сигналом для росіян. Він наголосив на необхідності переговорів і припинення війни.

"Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб вони стали чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", — наголосив глава держави.

Новини.LIVE інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий раунд мирних переговорів за участі України, Росії, Європи та США. Зустріч планують провести на рівні радників, одним із можливих місць проведення є Абу-Дабі. Попередні переговори в цьому місті відбулися 10–11 листопада, однак домовитися щодо територіального питання сторонам не вдалося.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для зниження інтенсивності бойових дій. Однак Москва не надала жодної мирної відповіді на ці ініціативи. Президент наголосив, що Україна й надалі захищатиме свою незалежність та європейський спосіб життя.