Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию американских представителей относительно завершения войны. По его словам, они стремятся к скорейшему заключению мирного соглашения. В то же время глава государства заявил о риске значительных уступок со стороны Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского агентству Bloomberg.

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Когда посланцы Трампа хотят заключить мирное соглашение

Владимир Зеленский отметил, что спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее". Желательным сроком для достижения договоренностей они называют период до января.

В то же время Зеленский отметил, что Украина может оказаться перед необходимостью пойти на значительные уступки. При этом Путин не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить войну.

Говоря о стремлении сторон ускорить переговорный процесс и о возможной цене договоренностей, президент подчеркнул, что Украина также хочет мира, но не согласна на вариант, при котором уступать придется только ей:

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"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины".

Какой поддержки Украина будет требовать от США

Отдельно лидер заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения, приемлемого для Киева, Украина будет добиваться от Соединенных Штатов значительного пакета военной помощи. Также украинская сторона будет требовать ужесточения санкций против России.

Зеленский пояснил, что военная поддержка Украины и ограничения в отношении РФ должны быть достаточно весомыми, чтобы стать четким сигналом для россиян. Он подчеркнул необходимость переговоров и прекращения войны.

"Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы они стали четким сигналом для россиян. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну", — подчеркнул глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд мирных переговоров с участием Украины, России, Европы и США. Встречу планируют провести на уровне советников, одним из возможных мест проведения является Абу-Даби. Предыдущие переговоры в этом городе состоялись 10–11 ноября, однако договориться по территориальному вопросу сторонам не удалось.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно предлагала России меры по снижению интенсивности боевых действий. Однако Москва не дала ни одного мирного ответа на эти инициативы. Президент подчеркнул, что Украина и впредь будет защищать свою независимость и европейский образ жизни.