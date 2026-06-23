Буданов: Успехи Украины на пути в ЕС противоречат интересам Кремля

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Иванна Чайка редактор политических новостей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объяснил логику действий России. По его словам, успешное продвижение Украины в Европейский Союз противоречит интересам Кремля, поэтому Россия пытается дискредитировать этот процесс с помощью информационных операций.

Соответствующие оценки содержатся в исследовании Beyond the Battlefield: Russia's Information War Against Ukraine's European Future Центра противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

Буданов: евроинтеграция стала результатом усилий украинского общества

В предисловии к анализу Кирилл Буданов обозначил принципы, которые, по его мнению, помогают противостоять дезинформации и информационному воздействию России.

"Приверженность демократии и последовательность в реформах — это наше мощное оружие против любой дезинформации", — отметил глава ОП.

Буданов подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает движение в сторону Европейского Союза, а евроинтеграция стала результатом последовательных усилий украинского общества.

"Европейская интеграция Украины — это результат многолетнего труда, трудных решений и стойкости украинского общества. Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает свой путь в ЕС", — отметил он.

Кирилл Буданов подчеркнул, что важную роль в противодействии дезинформации играют поддержка международных партнеров, развитие аналитических инструментов и совместная работа над повышением устойчивости общества к информационным угрозам.

Как писали Новини.LIVE, Буданов представил бизнес-сообществу стратегию "Экономика будущего". По словам руководителя ОП, документ должен стать украинской версией "плана Маршалла" и определить ключевые направления послевоенного экономического развития. К его разработке присоединились специалисты Офиса президента, правительства, Всемирного банка, компании McKinsey, международные эксперты и представители украинского бизнеса.

Кроме того, согласно данным, о которых ранее писали Новини.LIVE, Буданову доверяют 70% респондентов. По сравнению с началом года этот показатель практически не изменился, тогда как лишь 5% участников опроса заявили, что не смогли оценить его деятельность или не знают, кто в настоящее время возглавляет Офис президента.