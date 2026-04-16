Буданов проводил спецоперации на территории России

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, который ранее возглавлял ГУР, участвовал в спецоперациях. Политик проводил разведку на территории РФ. В частности, его спецподразделение было одним из первых, которые зашли на Грайворонское направление.

Об этом командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО сообщил в интервью Наталье Мосейчук в проекте "Мосейчук+", передает Новини.LIVE.

Участие Буданова в спецоперациях

"Это был сначала Грайворон (Белгородской области, — Ред.), это направление... Даже вам фотографии где-то покажу, где он там. По лесам, полям (шел, — Ред.), — отметил командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО.

Также он добавил, что по дороге Буданов увидел магазин, остановку рядом и предложил остановиться посидеть, ведь это тоже украинская территория.

