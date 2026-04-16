Буданов проводил спецоперации на территории России

Дата публикации 16 апреля 2026 00:09
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, который ранее возглавлял ГУР, участвовал в спецоперациях. Политик проводил разведку на территории РФ. В частности, его спецподразделение было одним из первых, которые зашли на Грайворонское направление.

Об этом командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО сообщил в интервью Наталье Мосейчук в проекте "Мосейчук+", передает Новини.LIVE.

Участие Буданова в спецоперациях

"Это был сначала Грайворон (Белгородской области, — Ред.), это направление... Даже вам фотографии где-то покажу, где он там. По лесам, полям (шел, — Ред.), — отметил командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО.

Буданов во время спецоперации. Фото: кадр из видео

Также он добавил, что по дороге Буданов увидел магазин, остановку рядом и предложил остановиться посидеть, ведь это тоже украинская территория.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины сообщал, что должно быть основой для послевоенного восстановления страны. Речь идет об экономической устойчивости и развитии высокотехнологичных отраслей. Кроме того, стоит сосредоточиться на экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также Новини.LIVE со ссылкой заявление Буданова в интервью Bloomberg сообщал, что глава Офиса Президента Украины не боится спорить с Зеленским. Он считает, что может доказывать свое мнение любому. К тому же политик восхищается Наполеоном Бонапартом.

Мария Чекарёва
Мария Чекарёва
