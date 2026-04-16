Головна Новини дня Буданов проводив спецоперації на території Росії

Дата публікації: 16 квітня 2026 00:09
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який раніше очолював ГУР, брав участь у спецопераціях. Політик проводив розвідку на території РФ. Зокрема, його спецпідрозділ був одним із перших, які зайшли на Грайворонський напрямок. 

Про це командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у проєкті "Мосейчук+", передає Новини.LIVE.

Участь Буданова у спецопераціях 

"Це був спочатку Грайворон (Бєлгородської області, — Ред.), цей напрям... Навіть вам фотографії десь покажу, де він там. По лісах, полях (йшов, — Ред.), — зазначив командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО.

Буданов брав участь у спецоперації на території РФ
Буданов під час спецоперації. Фото: кадр із відео

Також він додав, що дорогою Буданов побачив магазин, зупинку поряд і запропонував зупинитися посидіти, адже це теж українська територія.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу Президента України повідомляв, що має бути основою для післявоєнного відновлення країни. Йдеться про економічну стійкість і розвиток високотехнологічних галузей. Крім того, варто зосередитися на експорті продукції з високою доданою вартістю.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю Bloomberg повідомляв, що очільник Офісу Президента України не боїться сперечатися із Зеленським. Він вважає, що може доводити свою думку будь-кому. До того ж політик захоплюється Наполеоном Бонапартом.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

