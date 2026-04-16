Буданов проводив спецоперації на території Росії

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який раніше очолював ГУР, брав участь у спецопераціях. Політик проводив розвідку на території РФ. Зокрема, його спецпідрозділ був одним із перших, які зайшли на Грайворонський напрямок.

Про це командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у проєкті "Мосейчук+", передає Новини.LIVE.

Участь Буданова у спецопераціях

"Це був спочатку Грайворон (Бєлгородської області, — Ред.), цей напрям... Навіть вам фотографії десь покажу, де він там. По лісах, полях (йшов, — Ред.), — зазначив командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО.

Буданов під час спецоперації. Фото: кадр із відео

Також він додав, що дорогою Буданов побачив магазин, зупинку поряд і запропонував зупинитися посидіти, адже це теж українська територія.

