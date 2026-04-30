Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он отметил их ключевую роль в защите государства и поблагодарил за службу в условиях войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение руководителя ОП.

Поздравление Буданова ко Дню пограничника

30 апреля в Украине отмечают День пограничника. По этому случаю Буданов обратился к военнослужащим с благодарностью и словами поддержки.

В своем обращении он подчеркнул, что сегодня пограничники являются полноценными участниками боевых действий и вместе с другими подразделениями держат оборону страны.

"Сегодня пограничники — это воины, которые бок о бок с другими защитниками держат позиции и уничтожают российского агрессора. Вы — неотъемлемая часть большой силы, которая борется за наше право на жизнь", — подчеркнул Буданов.

Он также подчеркнул важность службы пограничников для безопасности государства и поблагодарил каждого, кто находится на службе.

"С вашей стойкости начинается безопасность страны. Спасибо каждому, кто сейчас в наряде, в окопе или на боевом дежурстве. Спасибо за то, что вы в строю", — отметил он.

Отдельно руководитель ОП пожелал военным выдержки, здоровья и возвращения домой.

"Желаю вам профессиональной удачи, крепкого здоровья и главного — вернуться к своим родным. Вместе мы обязательно восстановим контроль над каждым метром нашей границы", — подытожил Буданов.

Поздравление Кирилла Буданова с Днем пограничника. Фото: Офис президента

Ранее Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов высказался о возвращении украинских военнопленных из российского плена. По его словам, результат этого процесса зависит от слаженной совместной работы всех вовлеченных сторон. Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского за личный контроль этого вопроса.

В то же время, по оценкам западных руководителей оборонных ведомств, позиция Буданова относительно хода войны в целом находит поддержку. Они отмечают, что Украина не только выдержала мощнейшие удары Кремля, но и смогла перехватить инициативу благодаря интеллектуальному преимуществу.