Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов привітав прикордонників з професійним святом

Буданов привітав прикордонників з професійним святом

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 10:21
Буданов привітав прикордонників з професійним святом
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав прикордонників із професійним святом. Він наголосив на їхній ключовій ролі у захисті держави та подякував за службу в умовах війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення керівника ОП.

Привітання Буданова до Дня прикордонника

30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. З цієї нагоди Буданов звернувся до військовослужбовців із подякою та словами підтримки.

У своєму зверненні він підкреслив, що сьогодні прикордонники є повноцінними учасниками бойових дій і разом з іншими підрозділами тримають оборону країни.

"Сьогодні прикордонники — це воїни, які пліч-о-пліч з іншими захисниками тримають позиції та нищать російського агресора. Ви — невід'ємна частина великої сили, яка виборює наше право на життя", — наголосив Буданов.

Він також підкреслив важливість служби прикордонників для безпеки держави та подякував кожному, хто перебуває на службі.

"З вашої стійкості починається безпека країни. Дякую кожному, хто зараз у наряді, в окопі чи на бойовому чергуванні. Дякую за те, що ви в строю", — зазначив він.

Окремо керівник ОП побажав військовим витримки, здоров'я та повернення додому.

"Бажаю вам професійної удачі, міцного здоров'я та головного – повернутися до своїх рідних. Разом ми обов'язково відновимо контроль над кожним метром нашого кордону", — підсумував Буданов.

Кирило Буданов привітав прикордонників
Привітання Кирила Буданова з Днем прикордонника. Фото: Офіс президента

Раніше Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов висловився щодо повернення українських військовополонених із російського полону. За його словами, результат цього процесу залежить від злагодженої спільної роботи всіх залучених сторін. Він також подякував президенту Володимиру Зеленському за особистий контроль цього питання.

Водночас, за оцінками західних керівників оборонних відомств, позиція Буданова щодо перебігу війни загалом знаходить підтримку. Вони відзначають, що Україна не лише витримала найпотужніші удари Кремля, а й змогла перехопити ініціативу завдяки інтелектуальній перевазі.

прикордонники Кирило Буданов ДПСУ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин

Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації