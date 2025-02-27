Буданов объяснил, чего ждать от переговоров с Россией

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал перспективы мирных переговоров с Россией, отметив, что подход Кремля остается неизменным: будет давление и попытки договориться на выгодных для себя условиях.

Об этом Кирилл Буданов высказался в интервью Укринформ.

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По словам Буданова, Россия традиционно использует тактику "кнута и пряника", давя на Украину и одновременно предлагая привлекательные финансовые условия другим сторонам, которые могут участвовать в переговорах. Такая тактика была характерной для Кремля всегда, и менять ее там не планируют.

"Конечно, тактика кнута и пряника, как говорится. Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда и ничего у них не изменится. Здесь другой вопрос: перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, — в принципе, это реально. Дойти быстро к миру — нет", — заявил Буданов.

Россия использует перемирие для новой атаки

Относительно намерений российского военно-политического руководства Буданов подчеркнул, что Кремль стремится к временному замирению, чтобы накопить силы и продолжить агрессию. Мол, Россия рискует потерять шанс на мировое лидерство, чего не хочет допускать и уже имеет очерченные рамки, пока они могут "терпеть" войну.

"Да, им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026-го года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и др. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче там газа и прочего", — пояснил Кирилл Буданов.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно перспектив перемирия в Украине. Также оценку переговорам дали и в Белом доме США.

Начальник Службы внешней разведки Украины сделал заявление относительно того, какие планы у России на перемирие с Украиной, а аналитики Института исследования войны назвали условия Кремля для окончания войны.