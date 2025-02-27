Москва хоче анексувати українські території через шантаж

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Євгенія Новоженіна

Кремль продовжує наполягати на дотриманні їхніх вимог до майбутньої мирної угоди щодо України, яка, на думку Росії, має базуватися на її територіальних вимогах. Зокрема, Москва хоче отримати контроль над великими містами, які залишаються під українським контролем, та змусити Київ відмовитися від значної частини своєї території.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

Читайте також:

Росія вимагає анексії чотирьох областей включно із територіями, які підконтрольні Україні

Під час переговорів із представниками США, що відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що жодних компромісів щодо "нових кордонів" РФ бути не може. За його словами, російська Конституція передбачає, що кордони країни "охоплюють усі території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", хоча значна частина цих регіонів, включно з адміністративними центрами, перебуває під контролем України. Лавров також заявив, що Росія відкине будь-яку угоду, яка передбачає продовження військової підтримки України з боку західних партнерів.

Російський шантаж під прикриттям "юридичних підстав"

Попри те, що Москва намагається представити свої територіальні претензії як нібито законні, посилаючись на власну Конституцію, анексія українських територій не визнається міжнародним правом. Кремль вже не вперше використовує "юридичні" аргументи, щоб виправдати військову агресію, спираючись на фальшиві наративи про "денацифікацію", "захист російськомовного населення" та історичні зв’язки України з Росією.

Під окупацією можуть опинитися понад мільйон українців

Російська влада також наполягає на тому, що Україна повинна передати їй території, які вона наразі контролює, зокрема великі міста, такі як Херсон, Запоріжжя та Краматорськ. Загалом це означає передачу під окупацію близько мільйона українців. Подібні вимоги не лише суперечать принципам міжнародного права, але й можуть призвести до нової гуманітарної катастрофи.

Як показує досвід окупації інших українських міст, Росія застосовує тактику примусової депортації, репресій, фільтраційних таборів та примусового насадження російської ідентичності.

Кремль хоче досягти того, чого не змогла за три роки зробити російська армія

Попри гучні заяви про "неминучість звільнення" українських регіонів, останні місяці показали, що російська армія не має достатньої сили для проведення масштабних наступальних операцій. Її просування вздовж лінії фронту вкрай повільне, а втрати особового складу та техніки стають дедалі більшими.

Аналітики ISW звернули увагу, що останні розвіддані свідчать про серйозні проблеми в логістиці та забезпеченні російських військ, що робить реалізацію військових планів щодо захоплення нових територій малоймовірною. Саме тому Кремль намагається досягти своїх цілей через дипломатичний шантаж, змушуючи Захід та Україну прийняти його умови.

"Останнім часом російське просування вздовж лінії фронту зупинилося, а російські війська все частіше стикаються з неприйнятними втратами техніки та особового складу, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, не зможуть окупувати всю територію цих областей військовим шляхом за короткий проміжок часу, якщо взагалі зможуть", — зазначили аналітики.

Фактично, Росія намагається за допомогою переговорів отримати те, що не змогла завоювати на полі бою. Її вимоги прямо суперечать позиції Сполучених Штатів та Європи, які наполягають на відновленні територіальної цілісності України та неможливості легітимізації анексії.

Очевидно, що Росія не зацікавлена у справжніх мирних переговорах, а лише прагне зафіксувати свої військові здобутки та легалізувати окупацію частини українських територій.

Нагадаємо, Дональд Трамп на запитання журналістів про територіальні поступки з боку України дав неоднозначну відповідь.

Тим часом голова ГУР Кирило Буданов висловився про те, чи буде мир в Україні у 2025 році і які плани в Росії.