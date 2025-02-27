Москва хочет аннексировать украинские территории через шантаж

Президент России Владимир Путин. Фото: Евгения Новоженина

Кремль продолжает настаивать на соблюдении их требований к будущему мирному соглашению по Украине, которое, по мнению России, должно базироваться на ее территориальных требованиях. В частности, Москва хочет получить контроль над крупными городами, которые остаются под украинским контролем, и заставить Киев отказаться от значительной части своей территории.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

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Россия требует аннексии четырех областей, включая территории, которые подконтрольны Украине

Во время переговоров с представителями США, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких компромиссов по "новым границам" РФ быть не может. По его словам, российская Конституция предусматривает, что границы страны "охватывают все территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", хотя значительная часть этих регионов, включая административные центры, находится под контролем Украины. Лавров также заявил, что Россия отвергнет любое соглашение, предусматривающее продолжение военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Российский шантаж под прикрытием "юридических оснований"

Несмотря на то, что Москва пытается представить свои территориальные претензии как якобы законные, ссылаясь на собственную Конституцию, аннексия украинских территорий не признается международным правом. Кремль уже не впервые использует "юридические" аргументы, чтобы оправдать военную агрессию, опираясь на фальшивые нарративы о "денацификации", "защите русскоязычного населения" и исторических связях Украины с Россией.

Под оккупацией может оказаться более миллиона украинцев

Российские власти также настаивают на том, что Украина должна передать им территории, которые она сейчас контролирует, в частности крупные города, такие как Херсон, Запорожье и Краматорск. В целом это означает передачу под оккупацию около миллиона украинцев. Подобные требования не только противоречат принципам международного права, но и могут привести к новой гуманитарной катастрофе.

Как показывает опыт оккупации других украинских городов, Россия применяет тактику принудительной депортации, репрессий, фильтрационных лагерей и принудительного насаждения российской идентичности.

Кремль хочет достичь того, чего не смогла за три года сделать российская армия

Несмотря на громкие заявления о "неизбежности освобождения" украинских регионов, последние месяцы показали, что российская армия не имеет достаточной силы для проведения масштабных наступательных операций. Ее продвижение вдоль линии фронта крайне медленное, а потери личного состава и техники все больше.

Аналитики ISW обратили внимание, что последние разведданные свидетельствуют о серьезных проблемах в логистике и обеспечении российских войск, что делает реализацию военных планов по захвату новых территорий маловероятной. Именно поэтому Кремль пытается достичь своих целей через дипломатический шантаж, заставляя Запад и Украину принять его условия.

"В последнее время российское продвижение вдоль линии фронта остановилось, а российские войска все чаще сталкиваются с неприемлемыми потерями техники и личного состава, что указывает на то, что российские войска, вероятно, не смогут оккупировать всю территорию этих областей военным путем за короткий промежуток времени, если вообще смогут", — отметили аналитики.

Фактически Россия пытается с помощью переговоров получить то, что не смогла завоевать на поле боя. Ее требования прямо противоречат позиции Соединенных Штатов и Европы, которые настаивают на восстановлении территориальной целостности Украины и невозможности легитимизации аннексии.

Очевидно, что Россия не заинтересована в настоящих мирных переговорах, а лишь стремится зафиксировать свои военные достижения и легализовать оккупацию части украинских территорий.

Напомним, Дональд Трамп на вопрос журналистов о территориальных уступках со стороны Украины дал неоднозначный ответ.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов высказался о том, будет ли мир в Украине в 2025 году и какие планы у России.