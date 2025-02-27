Буданов розповів про цілі РФ та ймовірний мир у 2025 році

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: надані Фондом Віктора Пінчука

Якими є справжні плани керівництва РФ та чи зупиниться воно на окупації України — про це голова ГУР генерал Кирило Буданов розповів під час спеціальної сесії на конференції YES, яку організовує Фонд Віктора Пінчука.

Чи досягла РФ цілей у війні проти України

Ні, не досягла. Чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, це завдання не зміниться ніколи. Російська Федерація не бачить себе федерацією, вона бачить себе імперією. А для існування імперії потрібні як мінімум 3 держави. В їх розумінні це Росія, Білорусь, не вистачає України. Без цього існування російської імперії неможливе і вам це підтвердить будь-який спеціаліст.

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Тому РФ не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоби воєнними і політичними, скажімо, так і не політичними, якимись соціальними, внутрішньо соціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і ця територія, і це населення. Вибачте, може, це не коректно прозвучить, але біле населення. Потрібні наші. Ну і заводи. Тому без нас імперія не може відбутись, відтак їхня стратегічна мета незмінна.

Кирило Буданов. Фото: надані Фондом Віктора Пінчука

Якими є подальші плани Путіна

РФ розуміє, що досягти стратегічної мети воєнним шляхом абсолютно нереально. Але вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже й значний. Скажімо, так, він не недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети.

Тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, зробити роботу над помилками, якщо хочете спробувати, дестабілізувати до кінця ситуацію всередині. І тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для досягнення своєї стратегічної мети.

Вони декларують свою стратегічну мету — це повна окупація Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Утримання контролю над тимчасово окупованою автономною республікою Крим. Але це не так. Потрібно досягти набагато більше. Просто цього не вдається у цій війні, це теж факт. Тому потрібна пауза.

Наступна після України — Польща

Імперія у розумінні нинішнього керівництва РФ — це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору. І якщо уявити найгірший сценарій — то наступною буде якраз Польща. Я вам прямо це кажу і не треба цього боятися. Це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад (мається на увазі під вплив РФ. - ред.).

Кирило Буданов. Фото: надані Фондом Віктора Пінчука

Яким буде подальший світ

Світ не змінюється, він завжди такий був. Просто певний час було затишшя. Слово сила і право сили існувало завжди. Просто в певних рамках знаходилась певний проміжок часу. Зараз цей період зруйнований, і це факт. Треба визнати, що це вже сталося і підтвердження цьому всі ці події у центрі Європи. Він знаходиться на території України.

Відбувається страшні речі. Постраждало сотні тисяч людей, вимушено переселені люди, міліони живуть в окупації, сотні тисяч людей страждають від війни, поранені, вбиті та закатовані. Щодня ракетні та дронові удари вбивають простих людей. Подивіться на об'єкти, куди вони прилітають. Які військові цілі? Які можуть бути військові цілі у дитсадку, у торговельному центрі.

І все це в останні три роки відбувається у центрі Європи. Всі бачать цей повномасштабний процес 11 років. Де міжнародне право? Воно спить? Чи можливо його й не існувало?

Якою є роль Північної Кореї у війні проти України

Північні корейці воюють та вбивають європейців на європейському континенті. Хтось міг хтось повірити у 80-х роках, коли ще був СРСР, що північнокорейці будуть воювати у Європі? А сьогодні це стало нашою буденністю.

Кирило Буданов. Фото: надані Фондом Віктора Пінчука

Стосовно наданих боєприпасів. Переходимо в цифри. Росія витрачає на війну 41% від основного бюджету і це страшні цифри. А 49% артилерійських боєприпасів калібру 122 і 152 міліметра, снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122 міліметри постачаються із Північної Кореї. Це доволі значні цифри.

Найбільші подальші загрози від Північної Кореї якраз для Тихоокеанському регіону. А це регіон стратегічного інтересу США.

Чи буде припинення вогню у 2025 році?

Чи вірю я у те, що 2025 році можливо досягти режиму припинення вогню і мир? До речі, абсолютно різні речі — режим припинення вогню і чи вірю я у сталий та довгий мир. Я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Пояснення дуже просте — стратегічна ціль РФ незмінна. Зараз вона не зможе досягти своєї мети, тому абсолютно очевидно, що шукатиме інші шляхи. Будуть всі форми, методи роботи, гібридні загрози, які зрештою можуть, будь-якого моменту перерости в те, що відбувається зараз. Нікуди не подінеться питання окупованих територій.

Це дамоклів меч і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те, що ми її не визнаємо. Тому це буде постійною проблемою. Але в режим припинення вогню в цілому — я вірю, це абсолютно реально.