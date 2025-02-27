Буданов рассказал о целях РФ и вероятном мире в 2025 году

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: предоставленные Фондом Виктора Пинчука

Каковыми есть настоящие планы руководства РФ и остановится ли оно на оккупации Украины — об этом глава ГУР генерал Кирилл Буданов рассказал во время специальной сессии на конференции YES, которую организует Фонд Виктора Пинчука.

Достигла ли РФ целей в войне против Украины

Нет, не достигла. Изменились ли их стратегические задачи? К сожалению, ответ так же нет. На мой взгляд, эта задача не изменится никогда. Российская Федерация не видит себя федерацией, она видит себя империей. А для существования империи нужны как минимум 3 государства. В их понимании это Россия, Беларусь, не хватает Украины. Без этого существование российской империи невозможно и вам это подтвердит любой специалист.

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Поэтому РФ не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными и политическими, скажем, так и не политическими, какими-то социальными, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и эта территория, и это население. Извините, может, это не корректно прозвучит, но белое население. Нужны наши. Ну и заводы. Поэтому без нас империя не может состояться, поэтому их стратегическая цель неизменна.

Кирилл Буданов. Фото: предоставленные Фондом Виктора Пинчука

Каковы дальнейшие планы Путина

РФ понимает, что достичь стратегической цели военным путем абсолютно нереально. Но они движутся вперед. Это движение не такое уж и значительное. Скажем, да, оно не недостаточное для достижения быстрой стратегической цели.

Поэтому им нужна пауза. Им нужно восстановить свои силы, сделать работу над ошибками, если хотите, попробовать, дестабилизировать до конца ситуацию внутри. И тогда у них появляется новое окно возможностей для достижения своей стратегической цели.

Они декларируют свою стратегическую цель — это полная оккупация Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Удержание контроля над временно оккупированной автономной республикой Крым. Но это не так. Нужно достичь гораздо больше. Просто этого не удается в этой войне, это тоже факт. Поэтому нужна пауза.

Следующая после Украины — Польша

Империя в понимании нынешнего руководства РФ — это образец Советского Союза, но со странами Варшавского договора. И если представить худший сценарий, то следующей будет как раз Польша. Я вам прямо это говорю и не надо этого бояться. Это надо осознавать. Далее будет Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут обратно (имеется в виду под влияние РФ. - ред.).

Кирилл Буданов. Фото: предоставлены Фондом Виктора Пинчука

Каким будет дальнейший мир

Мир не меняется, он всегда такой был. Просто некоторое время было затишье. Слово сила и право силы существовало всегда. Просто в определенных рамках находилась определенный промежуток времени. Сейчас этот период разрушен, и это факт. Надо признать, что это уже произошло и подтверждение этому все эти события в центре Европы. Он находится на территории Украины.

Происходят страшные вещи. Пострадали сотни тысяч людей, вынужденно переселены люди, миллионы живут в оккупации, сотни тысяч людей страдают от войны, ранены, убиты и замучены. Ежедневно ракетные и беспилотные удары убивают простых людей. Посмотрите на объекты, куда они прилетают. Какие военные цели? Какие могут быть военные цели в детском саду, в торговом центре.

И все это в последние три года происходит в центре Европы. Все видят этот полномасштабный процесс 11 лет. Где международное право? Оно спит? Или возможно его и не существовало?

Какова роль Северной Кореи в войне против Украины

Северные корейцы воюют и убивают европейцев на европейском континенте. Кто мог кто-то поверить в 80-х годах, когда еще был СССР, что северокорейцы будут воевать в Европе? А сегодня это стало нашей обыденностью.

Кирилл Буданов. Фото: предоставленные Фондом Виктора Пинчука

Относительно предоставленных боеприпасов. Переходим в цифры. Россия тратит на войну 41% от основного бюджета и это страшные цифры. А 49% артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра, снарядов к реактивной системе залпового огня калибра 122 миллиметра поставляются из Северной Кореи. Это довольно значительные цифры.

Наибольшие дальнейшие угрозы от Северной Кореи как раз для Тихоокеанского региона. А это регион стратегического интереса США.

Будет ли прекращение огня в 2025 году?

Верю ли я в то, что в 2025 году возможно достичь режима прекращения огня и мира? Кстати, совершенно разные вещи — режим прекращения огня и верю ли я в устойчивый и долгий мир. Я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение.

Объяснение очень простое — стратегическая цель РФ неизменна. Сейчас она не сможет достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что будет искать другие пути. Будут все формы, методы работы, гибридные угрозы, которые в конце концов могут, в любой момент перерасти в то, что происходит сейчас. Никуда не денется вопрос оккупированных территорий.

Это дамоклов меч и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. Поэтому это будет постоянной проблемой. Но в режим прекращения огня в целом — я верю, это абсолютно реально.