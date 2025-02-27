Буданов рассказал о целях РФ и вероятном мире в 2025 году

Буданов рассказал о мире в 2025 году и дальнейших планах РФ
Каковыми есть настоящие планы руководства РФ и остановится ли оно на оккупации Украины — об этом глава ГУР генерал Кирилл Буданов рассказал во время специальной сессии на конференции YES, которую организует Фонд Виктора Пинчука.
Достигла ли РФ целей в войне против Украины
Нет, не достигла. Изменились ли их стратегические задачи? К сожалению, ответ так же нет. На мой взгляд, эта задача не изменится никогда. Российская Федерация не видит себя федерацией, она видит себя империей. А для существования империи нужны как минимум 3 государства. В их понимании это Россия, Беларусь, не хватает Украины. Без этого существование российской империи невозможно и вам это подтвердит любой специалист.
Поэтому РФ не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными и политическими, скажем, так и не политическими, какими-то социальными, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и эта территория, и это население. Извините, может, это не корректно прозвучит, но белое население. Нужны наши. Ну и заводы. Поэтому без нас империя не может состояться, поэтому их стратегическая цель неизменна.
Каковы дальнейшие планы Путина
РФ понимает, что достичь стратегической цели военным путем абсолютно нереально. Но они движутся вперед. Это движение не такое уж и значительное. Скажем, да, оно не недостаточное для достижения быстрой стратегической цели.
Поэтому им нужна пауза. Им нужно восстановить свои силы, сделать работу над ошибками, если хотите, попробовать, дестабилизировать до конца ситуацию внутри. И тогда у них появляется новое окно возможностей для достижения своей стратегической цели.
Они декларируют свою стратегическую цель — это полная оккупация Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Удержание контроля над временно оккупированной автономной республикой Крым. Но это не так. Нужно достичь гораздо больше. Просто этого не удается в этой войне, это тоже факт. Поэтому нужна пауза.
Следующая после Украины — Польша
Империя в понимании нынешнего руководства РФ — это образец Советского Союза, но со странами Варшавского договора. И если представить худший сценарий, то следующей будет как раз Польша. Я вам прямо это говорю и не надо этого бояться. Это надо осознавать. Далее будет Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут обратно (имеется в виду под влияние РФ. - ред.).
Каким будет дальнейший мир
Мир не меняется, он всегда такой был. Просто некоторое время было затишье. Слово сила и право силы существовало всегда. Просто в определенных рамках находилась определенный промежуток времени. Сейчас этот период разрушен, и это факт. Надо признать, что это уже произошло и подтверждение этому все эти события в центре Европы. Он находится на территории Украины.
Происходят страшные вещи. Пострадали сотни тысяч людей, вынужденно переселены люди, миллионы живут в оккупации, сотни тысяч людей страдают от войны, ранены, убиты и замучены. Ежедневно ракетные и беспилотные удары убивают простых людей. Посмотрите на объекты, куда они прилетают. Какие военные цели? Какие могут быть военные цели в детском саду, в торговом центре.
И все это в последние три года происходит в центре Европы. Все видят этот полномасштабный процесс 11 лет. Где международное право? Оно спит? Или возможно его и не существовало?
Какова роль Северной Кореи в войне против Украины
Северные корейцы воюют и убивают европейцев на европейском континенте. Кто мог кто-то поверить в 80-х годах, когда еще был СССР, что северокорейцы будут воевать в Европе? А сегодня это стало нашей обыденностью.
Относительно предоставленных боеприпасов. Переходим в цифры. Россия тратит на войну 41% от основного бюджета и это страшные цифры. А 49% артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра, снарядов к реактивной системе залпового огня калибра 122 миллиметра поставляются из Северной Кореи. Это довольно значительные цифры.
Наибольшие дальнейшие угрозы от Северной Кореи как раз для Тихоокеанского региона. А это регион стратегического интереса США.
Будет ли прекращение огня в 2025 году?
Верю ли я в то, что в 2025 году возможно достичь режима прекращения огня и мира? Кстати, совершенно разные вещи — режим прекращения огня и верю ли я в устойчивый и долгий мир. Я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение.
Объяснение очень простое — стратегическая цель РФ неизменна. Сейчас она не сможет достичь своей цели, поэтому совершенно очевидно, что будет искать другие пути. Будут все формы, методы работы, гибридные угрозы, которые в конце концов могут, в любой момент перерасти в то, что происходит сейчас. Никуда не денется вопрос оккупированных территорий.
Это дамоклов меч и для них, и для нас. Мы не признаем оккупацию, они не признают то, что мы ее не признаем. Поэтому это будет постоянной проблемой. Но в режим прекращения огня в целом — я верю, это абсолютно реально.
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