У Білому домі оцінили ймовірність перемир'я між Україною та РФ

Українсько-російські переговори у 2022 році. Ілюстративне фото: Forbes

У Білому домі заявили, що завершення війни між Росією та Україною можливе лише шляхом переговорів. При цьому в них мають брати участь обидві сторони.

Про це під час брифінгу прессекретарка Каролін Лівітт, передають Новини.LIVE.

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Вона підкреслила, що для досягнення перемир’я необхідний діалог між сторонами конфлікту.

Лівітт також зазначила, що президент США має значний досвід у веденні переговорів і знає, як укладати угоди, які працюють.

"Зазвичай, коли угода справді хороша, обидві сторони виходять із переговорів трохи незадоволеними", — наголосила Лівітт.

У Білому домі не уточнили, на які саме умови перемир’я можуть погодитися сторони, однак підкреслили, що процес врегулювання конфлікту вимагає компромісів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав чотири ключові теми, які обговорюватимуть за столом переговорів з Росією.

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що міжнародне право "спить" у питанні російсько-української війни.