У Білому домі оцінили ймовірність перемир'я між Україною та РФ
У Білому домі заявили, що завершення війни між Росією та Україною можливе лише шляхом переговорів. При цьому в них мають брати участь обидві сторони.
Про це під час брифінгу прессекретарка Каролін Лівітт, передають Новини.LIVE.
Як можуть пройти переговори України та Росії
Вона підкреслила, що для досягнення перемир’я необхідний діалог між сторонами конфлікту.
Лівітт також зазначила, що президент США має значний досвід у веденні переговорів і знає, як укладати угоди, які працюють.
"Зазвичай, коли угода справді хороша, обидві сторони виходять із переговорів трохи незадоволеними", — наголосила Лівітт.
У Білому домі не уточнили, на які саме умови перемир’я можуть погодитися сторони, однак підкреслили, що процес врегулювання конфлікту вимагає компромісів.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав чотири ключові теми, які обговорюватимуть за столом переговорів з Росією.
Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що міжнародне право "спить" у питанні російсько-української війни.
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