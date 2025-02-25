В Белом доме оценили вероятность перемирия между Украиной и РФ

Украинско-российские переговоры в 2022 году. Иллюстративное фото: Forbes

В Белом доме заявили, что завершение войны между Россией и Украиной возможно только путем переговоров. При этом в них должны участвовать обе стороны.

Об этом во время брифинга пресс-секретарь Каролин Ливитт, передают Новини.LIVE.

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Она подчеркнула, что для достижения перемирия необходим диалог между сторонами конфликта.

Ливитт также отметила, что президент США имеет значительный опыт в ведении переговоров и знает, как заключать соглашения, которые работают.

"Обычно, когда соглашение действительно хорошее, обе стороны выходят из переговоров немного недовольными", — подчеркнула Ливитт.

В Белом доме не уточнили, на какие именно условия перемирия могут согласиться стороны, однако подчеркнули, что процесс урегулирования конфликта требует компромиссов.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал четыре ключевые темы, которые будут обсуждать за столом переговоров с Россией.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что международное право "спит" в вопросе российско-украинской войны.