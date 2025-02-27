Буданов пояснив, чого чекати від переговорів з Росією

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував перспективи мирних перемовин із Росією, наголосивши, що підхід Кремля залишається незмінним: буде тиск і спроби домовитися на вигідних для себе умовах.

Про це Кирило Буданов висловився в інтерв'ю Укрінформ.

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За словами Буданова, Росія традиційно використовує тактику "батога і пряника", тиснучи на Україну й одночасно пропонуючи привабливі фінансові умови іншим сторонам, які можуть брати участь у переговорах. Така тактика була характерною для Кремля завжди, і змінювати її там не планують.

"Звичайно, тактика кнута і пряника, як-то кажуть. Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким приймати в цьому участь. Так було завжди і нічого у них не зміниться. Тут інше питання: перемир’я чи мир. Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир’я, я просто особисту можу сказати думку, – в принципі, це реально. Дійти швидко до миру — ні", — заявив Буданов.

Росія використає перемир'я для нової атаки

Щодо намірів російського військово-політичного керівництва Буданов підкреслив, що Кремль прагне тимчасового замирення, щоб накопичити сили та продовжити агресію. Мовляв, Росія ризикує втратити шанс на світове лідерство, чого не хоче допускати і вже має окреслені рамки, доки вони можуть "терпіти" війну.

"Так, їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026-го року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами та ін. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все по розробці арктичних регіонів, по видобутку там газу та іншого", — пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо перспектив перемир'я в Україні. Також оцінку перемовинам дали й у Білому домі США.

Начальник Служби зовнішньої розвідки України зробив заяву щодо того, які плани в Росії на перемир'я з Україною, а аналітики Інституту дослідження війни назвали умови Кремля для закінчення війни.