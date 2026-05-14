Буданов, очевидно, не склонен к фаворитизму: Портников

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Политический обозреватель Виталий Портников высказался о роли главы ОПУ Кирилла Буданова в украинской власти. По мнению журналиста, Буданов выстраивает модель профессионального функционализма в Офисе президента. Портников также отметил, что Буданов, очевидно, не склонен к фаворитизму.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Виталия Портникова в новом видео на своем YouTube-канале в четверг, 14 мая.

Роль Кирилла Буданова во власти

Комментируя ситуацию вокруг бывших руководителей ОП, журналист напомнил, что за годы президентства Владимира Зеленского Украина уже имела двух скандальных руководителей Офиса президента.

По словам Портникова, один из бывших руководителей сейчас находится под санкциями СНБО и имеет напряженные отношения с главой государства, тогда как другой оказался под арестом с правом внесения залога.

На этом фоне публицист обратил внимание на стиль работы нынешнего руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Портников отметил, что тот не производит впечатление человека, который стремится концентрировать вокруг себя чрезмерное политическое влияние или строить систему личных фаворитов.

Читайте также:

"И чего скрывать, он не выглядит с точки зрения наблюдателей человеком, склонным к фаворитизму", — заявил Портников.

Публицист добавил, что Украине важно отойти от практики неформального влияния и усилить роль государственных институтов и конституционных механизмов управления.

Напомним, Буданов все чаще ассоциируется не только со сферой безопасности, но и с дискуссией об эффективности государственного управления и роли институтов в будущем Украины.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что возможные переговоры между Зеленским и Путиным потребуют предварительной подготовки. По его словам, Украина готова к серьезному диалогу, если Россия действительно будет демонстрировать готовность к переговорам. В то же время Буданов подчеркнул, что такой разговор не может состояться спонтанно.

Новини.LIVE также писали, что ранее Буданов заявлял, что Россия не достигает стратегических успехов в войне против Украины и постепенно истощает собственные ресурсы. Он подчеркнул, что потери РФ являются значительными, тогда как ее продвижение на фронте остается минимальным. По словам Буданова, Украина одновременно поддерживает реальные дипломатические шаги для завершения войны при условии гарантий их выполнения.