Буданов, вочевидь, не схильний до фаворитизму: Портніков

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Політичний оглядач Віталій Портніков висловився про роль очільника ОПУ Кирила Буданова в українській владі. На думку журналіста, Буданов вибудовує модель професійного функціоналізму в Офісі президента. Портніков також зазначив, що Буданов, вочевидь, не схильний до фаворитизму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Віталія Портнікова у новому відео на своєму YouTube-каналі у четвер, 14 травня.

Роль Кирила Буданова у владі

Коментуючи ситуацію навколо колишніх очільників ОП, журналіст нагадав, що за роки президентства Володимира Зеленського Україна вже мала двох скандальних керівників Офісу президента.

За словами Портнікова, один із колишніх очільників нині перебуває під санкціями РНБО та має напружені стосунки з главою держави, тоді як інший опинився під арештом із правом внесення застави.

На цьому тлі публіцист звернув увагу на стиль роботи нинішнього керівника Офісу президента Кирила Буданова. Портніков зазначив, що той не справляє враження людини, яка прагне концентрувати навколо себе надмірний політичний вплив чи будувати систему особистих фаворитів.

"І ніде правди діти, він не виглядає з точки зору спостерігачів людиною, схильною до фаворитизму", — заявив Портніков.

Публіцист додав, що Україні важливо відійти від практики неформального впливу та посилити роль державних інституцій і конституційних механізмів управління.

Нагадаємо, Буданов дедалі частіше асоціюється не лише зі сферою безпеки, а й із дискусією про ефективність державного управління та роль інституцій у майбутньому України.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що можливі переговори між Зеленським та Путіним потребуватимуть попередньої підготовки. За його словами, Україна готова до серйозного діалогу, якщо Росія справді демонструватиме готовність до перемовин. Водночас Буданов наголосив, що така розмова не може відбутися спонтанно.

Новини.LIVE також писали, що раніше Буданов заявляв, що Росія не досягає стратегічних успіхів у війні проти України й поступово виснажує власні ресурси. Він наголосив, що втрати РФ є значними, тоді як її просування на фронті залишається мінімальним. За словами Буданова, Україна водночас підтримує реальні дипломатичні кроки для завершення війни за умови гарантій їх виконання.