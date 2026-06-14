Буданов обсудил с астрофизиком США технологии восстановления Украины

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу с американским астрофизиком Полом Саттером. Стороны обсудили подходы к послевоенному восстановлению Украины и роль инноваций в процессе восстановления. Особое внимание уделили энергетической безопасности, инфраструктуре и научно-технологическому сотрудничеству с США.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов и Пол Саттер обсудили восстановление Украины после войны

Во время встречи речь шла о необходимости применения научно обоснованных решений для восстановления страны. В частности, рассматривались современные подходы к производству и распределению электроэнергии, которые могут быть более устойчивыми к ракетным атакам.

Отдельно стороны обсудили технологии фиторемедиации — очистки почв, загрязненных в результате боевых действий, с помощью растений.

Кирилл Буданов и Пол Саттер. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Также речь шла о возможном привлечении американских ученых, инженеров и технических экспертов к консультациям украинских общин и органов власти во время восстановления инфраструктуры.

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Кроме того, обсуждались перспективы долгосрочного сотрудничества между университетами Украины и США, в частности в сфере искусственного интеллекта и deep tech-направлений.

Буданов подчеркнул, что наука и технологии должны стать основой восстановления Украины.

"Научный потенциал и передовые технологии сделают восстановленную гражданскую инфраструктуру Украины устойчивой, современной и защищенной", — отметил Буданов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Буданов анонсировал изменения для прифронтовых территорий. Речь идет о законе о спецстатусе. Уже создается межведомственная рабочая группа для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.

Кроме того, на прифронтовых территориях будут действовать новые правила. Он подчеркнул, что условия жизни на прифронтовых территориях уже не соответствуют реальным потребностям населения.