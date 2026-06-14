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Главная Новости дня Буданов обсудил с астрофизиком США технологии восстановления Украины

Буданов обсудил с астрофизиком США технологии восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 11:03
Буданов обсудил с астрофизиком США технологии восстановления Украины
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу с американским астрофизиком Полом Саттером. Стороны обсудили подходы к послевоенному восстановлению Украины и роль инноваций в процессе восстановления. Особое внимание уделили энергетической безопасности, инфраструктуре и научно-технологическому сотрудничеству с США.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Буданов
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов и Пол Саттер обсудили восстановление Украины после войны

Во время встречи речь шла о необходимости применения научно обоснованных решений для восстановления страны. В частности, рассматривались современные подходы к производству и распределению электроэнергии, которые могут быть более устойчивыми к ракетным атакам.

Отдельно стороны обсудили технологии фиторемедиации — очистки почв, загрязненных в результате боевых действий, с помощью растений.

Буданов та Саттер
Кирилл Буданов и Пол Саттер. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Также речь шла о возможном привлечении американских ученых, инженеров и технических экспертов к консультациям украинских общин и органов власти во время восстановления инфраструктуры.

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Кроме того, обсуждались перспективы долгосрочного сотрудничества между университетами Украины и США, в частности в сфере искусственного интеллекта и deep tech-направлений.

Буданов подчеркнул, что наука и технологии должны стать основой восстановления Украины.

"Научный потенциал и передовые технологии сделают восстановленную гражданскую инфраструктуру Украины устойчивой, современной и защищенной", — отметил Буданов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Буданов анонсировал изменения для прифронтовых территорий. Речь идет о законе о спецстатусе. Уже создается межведомственная рабочая группа для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.

Кроме того, на прифронтовых территориях будут действовать новые правила. Он подчеркнул, что условия жизни на прифронтовых территориях уже не соответствуют реальным потребностям населения.

США Кирилл Буданов План восстановления Украины
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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