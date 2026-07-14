Буданов, как и Линкольн, принимает решения в интересах государства: израильский военный

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в своих решениях руководствуется тем, что необходимо для победы страны. Такие действия сравнивают с 16-м президентом США Авраамом Линкольном.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Radio NV высказал блогер-аналитик и военный Игаль Левин, передает Новини.LIVE.

Левин сравнил Буданова с Линкольном

По словам Левина, один из постов Буданова свидетельствует о том, что глава ОП принимает решения, исходя прежде всего из государственных интересов.

"Кстати, Буданов, глава Офиса, помните, написал короткий твит. Там буквально три строчки. И он не писал много всякой лирики. Но главное было вот что: человек — государственный деятель высочайшего уровня — прекрасно понимает, что это вопрос о государстве. То есть он не пытается переводить всё в мораль, войну или что-то ещё. Там буквально есть строка о том, что если не наши вас мобилизуют, то россияне вас мобилизуют. Причем они уже не будут церемониться", — сказал военный аналитик.

Развивая эту мысль, Левин сравнил такой подход с действиями 16-го президента США Авраама Линкольна во время Гражданской войны.

"Ну, как и Линкольн. Он же не стал писать какие-то письма с призывами к нации, не стал объяснять ирландцам: "Послушайте, вы приехали, есть обязанность, надо". Там отреагировали очень жестко. Просто погуглите, как именно отреагировали. Но в итоге Север победил", — отметил израильский военный.

Левин считает, что и для Буданова, как и для Линкольна в своё время, главным приоритетом является государство, а не эмоциональные или моральные соображения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Буданов предостерег от возможного обострения отношений между Украиной и Польшей накануне годовщины Волынской трагедии. В то же время он выразил убеждение, что Киев и Варшава сохранят стратегическое партнерство и смогут достичь взаимопонимания по чувствительным историческим вопросам.

Также Новини.LIVE писали, что военный аналитик Александр Коваленко назвал Буданова одним из тех, кто формирует стратегию украинских ударов по территории России. По его словам, этот подход является результатом совместной работы военного командования, разведки и других силовых структур. Эксперт также отметил, что такая стратегия уже демонстрирует эффективность, поскольку удары нацелены на ключевые объекты российского военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.