Британия закупит оборудование для ЦИК - документ

Голосование. Иллюстративное фото: УНИАН

Британские партнеры планируют закупить программное обеспечение и оборудование для Центральной избирательной комиссии Украины. Его общая стоимость составляет 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом пишет Судебно-Юридическая газета со ссылкой на соответствующие документы.

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Оборудование для ЦИК

О намерениях закупить оборудование и программное обеспечение для ЦИК свидетельствует соответствующий план закупки товаров, работ и услуг за средства международной технической помощи. В то же время партнером по развитию является правительство Великобритании, которое действует через МИД по делам Содружества и развития Великобритании.

Исполнителем "Проекта технологической помощи" является Международный фонд избирательных систем, а получателем — ЦИК. Речь идет о программном обеспечении и услугах сервисной поддержки CISCO, а также сервисных пакетах оборудования Hewlett Packard на сумму 414 756 фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что 21 марта этого года ЦИК приняла постановление, которым поручается организовать работу по надзору за реализацией проекта. Известно, что ранее аналогичное телекоммуникационное оборудование и оборудование технической защиты использовали для обеспечения организации Государственного реестра избирателей и защиты данных при передаче.

План закупки. Фото: Судебно-Юридическая газета

Ранее экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал признаки, свидетельствующие о подготовке к выборам.

А в "Слуге Народа" опровергли статью The Economist о якобы подготовке к выборам в Украине на июль этого года.