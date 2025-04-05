Британія закупить обладнання для ЦВК — документ

Британія закупить обладнання для ЦВК на 400 тис. фунтів
Британські партнери планують закупити програмне забезпечення та обладнання для Центральної виборчої комісії України. Його загальна вартість становить 414,7 тисяч фунтів стерлінгів.
Про це пише Судово-Юридична газета з посиланням на відповідні документи.
Обладнання для ЦВК
Про наміри закупити обладнання та програмне забезпечення для ЦВК свідчить відповідний план закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги. Водночас партнером з розвитку є уряд Британії, який діє через МЗС у справах Співдружності та розвитку Великої Британії.
Виконавцем "Проєкту технологічної допомоги" є Міжнародна фундація виборчих систем, а отримувачем — ЦВК. Йдеться про програмне забезпечення та послуги сервісної підтримки CISCO, а також сервісні пакети обладнання Hewlett Packard на суму 414 756 фунтів стерлінгів.
Видання зазначає, що 21 березня цього року ЦВК прийняла постанову, якою доручається організувати роботу з нагляду за реалізацією проєкту. Відомо, що раніше аналогічне телекомунікаційне обладнання та обладнання технічного захисту використовували для забезпечення організації Державного реєстру виборців та захисту даних при передачі.
Раніше ексміністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш назвав ознаки, які свідчать про підготовку до виборів.
А в "Слузі Народу" спростували статтю The Economist про нібито підготовку до виборів в Україні на липень цього року.
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