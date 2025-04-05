Британія закупить обладнання для ЦВК — документ

Голосування. Ілюстративне фото: УНІАН

Британські партнери планують закупити програмне забезпечення та обладнання для Центральної виборчої комісії України. Його загальна вартість становить 414,7 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це пише Судово-Юридична газета з посиланням на відповідні документи.

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Обладнання для ЦВК

Про наміри закупити обладнання та програмне забезпечення для ЦВК свідчить відповідний план закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги. Водночас партнером з розвитку є уряд Британії, який діє через МЗС у справах Співдружності та розвитку Великої Британії.

Виконавцем "Проєкту технологічної допомоги" є Міжнародна фундація виборчих систем, а отримувачем — ЦВК. Йдеться про програмне забезпечення та послуги сервісної підтримки CISCO, а також сервісні пакети обладнання Hewlett Packard на суму 414 756 фунтів стерлінгів.

Видання зазначає, що 21 березня цього року ЦВК прийняла постанову, якою доручається організувати роботу з нагляду за реалізацією проєкту. Відомо, що раніше аналогічне телекомунікаційне обладнання та обладнання технічного захисту використовували для забезпечення організації Державного реєстру виборців та захисту даних при передачі.

План закупівлі. Фото: Судово-Юридична газета

Раніше ексміністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш назвав ознаки, які свідчать про підготовку до виборів.

А в "Слузі Народу" спростували статтю The Economist про нібито підготовку до виборів в Україні на липень цього року.