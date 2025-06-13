Стармер призвал Израиль и Иран немедленно остановить боевые действия

Премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил глубокую обеспокоенность и призвал Иран и Израиль немедленно снизить "уровень напряжения". В своем официальном заявлении глава британского правительства подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта не принесет пользы ни одной стороне региона.

Об этом Кир Стармер высказался в соцсети X.

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"Сообщения об этих атаках вызывают беспокойство, и мы призываем все стороны немедленно отступить и снизить напряженность. Эскалация не служит никому в регионе", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что стабильность на Ближнем Востоке должна стать приоритетом для всех вовлеченных стран.

"Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом, и мы привлекаем партнеров к деэскалации. Настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии", — закончил заявление Стармер.

Сообщение Кира Стармера. Фото: скриншот

Напомним, Израиль атаковал Иран несколькими ракетами. Под атакой оказались ядерные объекты и другие военные базы.

В ответ на это Иран запустил более сотни БпЛА на Израиль, к атаке присоединился и Йемен. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет "возмездие", есть информация о подготовке массированной атаки.