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Британія закликає Ізраїль та Іран до деескалації

13 червня 2025 10:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Стармер закликав Ізраїль та Іран негайно зупинити бойові дії
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив глибоке занепокоєння та закликав Іран та Ізраїль негайно знизити "рівень напруги". У своїй офіційній заяві глава британського уряду наголосив, що подальша ескалація конфлікту не принесе користі жодній стороні регіону.

Про це Кір Стармер висловився у соцмережі X.

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"Повідомлення про ці атаки викликають занепокоєння, і ми закликаємо всі сторони негайно відступити і знизити напруженість. Ескалація не слугує нікому в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що стабільність на Близькому Сході має стати пріоритетом для всіх залучених країн.

"Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом, і ми залучаємо партнерів до деескалації. Настав час для стриманості, спокою і повернення до дипломатії", — закінчив заяву Стармер. 

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Повідомлення Кіра Стармера. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран кількома ракетами. Під атакою опинилися ядерні об'єкти та інші військові бази. 

У відповідь на це Іран запустив більше сотні БпЛА на Ізраїль, до атаки долучився й Ємен. Крім того, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що на Ізраїль чекає "відплата", є інформація про підготовку масованої атаки

Іран Ізраїль Велика Британія війна Кір Стармер бойові дії
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