Британия выделит Украине 20 млн на поддержку энергосистемы

Британия выделит Украине 20 млн на поддержку энергосистемы

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 07:28
Британия выделит 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы Украины
Спасатели запускают генераторы возле Пунктов несокрушимости. Фото: ГСЧС/Telegram

После многочисленных атак РФ, которые оставили украинцев без света, Великобритания объявила о новой помощи. Лондон выделяет Украине дополнительные 20 млн фунтов стерлингов на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Читайте также:

Британия выделит дополнительные деньги на энергосистему

"Это происходит в то время, когда Великобритания и Украина отмечают первую годовщину 100-летнего партнерства между двумя странами", — говорится в заявлении британского правительства.

А также отмечается, что в сильные морозы "сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии".

Британское правительство отмечает, что новая поддержка поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение в Украине в результате длительных атак на энергетический сектор Украины.

"Эти средства обеспечат жизненно необходимую чрезвычайную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергии по всей стране, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением дома, больницы и школы в суровых зимних условиях", — объясняется в заявлении правительства Великобритании.

Кроме того, в заявлении говорится, что отмечая первую годовщину 100-летнего партнерства между Великобританией и Украиной, страна также расширяет программу "побратимства школ", от которой получат пользу 54 000 британских и украинских учеников, способствуя долгосрочной безопасности и росту обеих стран.

Следовательно, в течение следующих 3 лет еще 300 школ из обеих стран примут участие в знаковой программе "100 лет партнерства".

Недавно в правительстве Великобритании сообщали о намерениях создать дальнобойную баллистическую ракету для Украины.

В начале января этого года Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Гили — говорили о последствиях атак РФ.

