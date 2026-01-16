Британія виділить 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми України

Рятувальники запускають генератори біля Пунктів незламності. Фото: ДСНС/Telegram

Після численних атак РФ, які залишили українців без світла, Велика Британія оголосила про нову допомогу. Лондон виділяє Україні додаткові 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Британія виділить додаткові гроші на відновлення енергосистеми України

"Це відбувається в той час, коли Велика Британія та Україна відзначають першу річницю 100-річного партнерства між двома країнами", — йдеться в заяві британського уряду.

А також зазначається, що в сильні морози "сотні тисяч українців, включаючи дітей та школи, залишилися без опалення та електроенергії".

Британський уряд наголошує, що нова підтримка допоможе задовольнити нагальні потреби у забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та людей похилого віку після того, як президент Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан в Україні внаслідок тривалих атак на енергетичний сектор України.

"Ці кошти забезпечать життєво необхідну надзвичайну підтримку для ремонту, відновлення, захисту та генерації енергії по всій країні, щоб забезпечити електроенергією та опаленням будинки, лікарні та школи в суворих зимових умовах", — пояснюється у заяві уряду Британії.

Крім того, у заяві йдеться, що відзначаючи першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, країна також розширює програму "побратимства шкіл", від якої отримають користь 54 000 британських та українських учнів, сприяючи довгостроковій безпеці та зростанню обох країн.

Відтак, протягом наступних 3 років ще 300 шкіл з обох країн візьмуть участь у знаковій програмі "100 років партнерства".

Нещодавно в уряді Британії повідомляли про наміри створити далекобійну балістичну ракету для України.

На початку січня цього року Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі — говорили про наслідки атак РФ.