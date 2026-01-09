Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії Джоном Гілі

Володимир Зеленський та Джон Гілі під час зустрічі у Києві 9 січня 2026 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Сторони, зокрема, обговорили наслідки нічної атаки РФ на Україну.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського із Джоном Гілі у Києві — що відомо

"Дуже раді вітати вас у Києві. Дякую вам, вашій команді й вашому уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення", — зауважив Зеленський.

Глава держави відзначив важливість Паризької декларації та Декларації про наміри між Великою Британією, Францією й Україною щодо розміщення Багатонаціональних сил на підтримку оборони, відновлення і стратегічної стійкості України, які були схвалені та підписані цього тижня в Парижі.

"Я думаю, що Паризька декларація є першим хорошим кроком уперед, реальним документом, щоб отримати безпекові гарантії від Європи, усієї Європи. Це дуже важливо: після того як ця війна закінчиться, щоб у нас були гарантії безпеки. Це був хороший сигнал для нашого народу", — наголосив президент.

Володимир Зеленський та Джон Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни.

Окремо глава держави зауважив, що зміцнення захисту українського неба є критично важливим на тлі посилення російського повітряного терору. Президент поінформував про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Міністр оборони Британії Джон Гілі під час зустрічі із Зеленським. Фото: ОПУ

Джон Гілі висловив співчуття всім українцям, які постраждали внаслідок російських обстрілів, і запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО.

"Путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по ваших містах і ваших громадянах, і це лише посилює нашу готовність та рішучість стояти поруч із вами", — наголосив міністр оборони Великої Британії.

Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни.

Під час зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

"Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників", — зазначив Джон Гілі.

Міністр також поінформував про підготовку зустрічі в лютому Контактної групи з питань оборони України для посилення спроможностей Збройних сил.

Нагадаємо, що сьогодні Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, який вночі атакували російські окупанти.

Наприкінці 2025 року Британія оголосила про посилення протиповітряної оборони України.