Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії — деталі

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 17:14
Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії Джоном Гілі
Володимир Зеленський та Джон Гілі під час зустрічі у Києві 9 січня 2026 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Сторони, зокрема, обговорили наслідки нічної атаки РФ на Україну.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського із Джоном Гілі у Києві — що відомо

"Дуже раді вітати вас у Києві. Дякую вам, вашій команді й вашому уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення", — зауважив Зеленський.

Глава держави відзначив важливість Паризької декларації та Декларації про наміри між Великою Британією, Францією й Україною щодо розміщення Багатонаціональних сил на підтримку оборони, відновлення і стратегічної стійкості України, які були схвалені та підписані цього тижня в Парижі.

"Я думаю, що Паризька декларація є першим хорошим кроком уперед, реальним документом, щоб отримати безпекові гарантії від Європи, усієї Європи. Це дуже важливо: після того як ця війна закінчиться, щоб у нас були гарантії безпеки. Це був хороший сигнал для нашого народу", — наголосив президент.

Володимир Зеленський та Джон Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. 

Окремо глава держави зауважив, що зміцнення захисту українського неба є критично важливим на тлі посилення російського повітряного терору. Президент поінформував про наслідки нічної атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Джон Гілі у Києві 9 січня
Міністр оборони Британії Джон Гілі під час зустрічі із Зеленським. Фото: ОПУ

Джон Гілі висловив співчуття всім українцям, які постраждали внаслідок російських обстрілів, і запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО. 

"Путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по ваших містах і ваших громадянах, і це лише посилює нашу готовність та рішучість стояти поруч із вами", — наголосив міністр оборони Великої Британії. 

Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни. 

Під час зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань. 

"Вже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових, покращених дронів і перехоплювачів, а наступного – почнемо їх постачання до України. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад 1 тис. таких систем щомісяця потрапляли до рук ваших захисників", — зазначив Джон Гілі. 

Міністр також поінформував про підготовку зустрічі в лютому Контактної групи з питань оборони України для посилення спроможностей Збройних сил.

Нагадаємо, що сьогодні Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, який вночі атакували російські окупанти.

Наприкінці 2025 року Британія оголосила про посилення протиповітряної оборони України.

Володимир Зеленський Київ переговори Велика Британія війна в Україні Джон Гілі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації