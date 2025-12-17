Посилення ППО України - Британія анонсувала допомогу

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Paul Ellis/Pool via REUTERS

Британія оголосила про посилення протиповітряної оборони України. Але протягом 2025 року країни-учасниці Коаліції охочих спільно зібрали 50 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги для України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Реклама

Читайте також:

When we say we back Ukraine, we mean it.



Yesterday we confirmed the UK's biggest single year investment into air defence for Ukraine – supporting Ukrainians over the winter months and stepping up pressure on Putin 👇 pic.twitter.com/0IpduduGmB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2025

Посилення ППО України

Гілі наголосив, що кінець року є "важливим моментом" у війні, оскільки з’являються сигнали прогресу в мирних переговорах, зокрема після зустрічей у Берліні, а зусилля під проводом США щодо досягнення миру активізуються.

Водночас британський міністр підкреслив, що Росія продовжує масовані атаки на Україну. За останні два місяці, за його даними, було здійснено близько 20 тисяч ударів ракетами та безпілотниками.

Ключовим пріоритетом Великої Британії залишається протиповітряна оборона. Джон Гілі оголосив про найбільшу річну інвестицію Лондона у ППО України — 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кошти буде спрямовано на постачання тисяч систем протиповітряної оборони, ракет та автоматизованих турелей для знищення дронів. Поставки триватимуть із поточного моменту і до 2026 року.

Окрім цього, Велика Британія планує розпочати виробництво нових дронів-перехоплювачів Octopus на власній території.

Нагадаємо, що міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що союзники пообіцяли підтримувати Україну і в 2026 році та оголосили про це у межах засідання формату "Рамштайн" 16 грудня.

А також Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть постачання.