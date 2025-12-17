Видео
Главная Новости дня Британия объявила рекордную инвестицию в ПВО Украины

Британия объявила рекордную инвестицию в ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 20:17
Усиление ПВО Украины - Британия анонсировала помощь - Британия анонсировала помощь
Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Paul Ellis/Pool via REUTERS

Великобритания объявила об усилении противовоздушной обороны Украины. Но в течение 2025 года страны-участницы Коалиции желающих совместно собрали 50 миллиардов фунтов стерлингов военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также:

Усиление ПВО Украины

Гили подчеркнул, что конец года является "важным моментом" в войне, поскольку появляются сигналы прогресса в мирных переговорах, в частности после встреч в Берлине, а усилия под руководством США по достижению мира активизируются.

В то же время британский министр подчеркнул, что Россия продолжает массированные атаки на Украину. За последние два месяца, по его данным, было совершено около 20 тысяч ударов ракетами и беспилотниками.

Ключевым приоритетом Великобритании остается противовоздушная оборона. Джон Гили объявил о крупнейшей годовой инвестиции Лондона в ПВО Украины — 600 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на поставку тысяч систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для уничтожения дронов. Поставки будут продолжаться с текущего момента и до 2026 года.

Кроме этого, Великобритания планирует начать производство новых дронов-перехватчиков Octopus на собственной территории.

Напомним, что министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что союзники пообещали поддерживать Украину и в 2026 году и объявили об этом в рамках заседания формата "Рамштайн" 16 декабря.

А также Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки.

Великобритания военная помощь ППО война в Украине Джон Хили
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
