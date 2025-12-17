Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поговорил с президентом Чехии — детали разговора

Зеленский поговорил с президентом Чехии — детали разговора

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:08
Зеленский провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Стороны, в частности, обсудили ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с президентом Чехии — подробности

Зеленский отметил, что ценит то, что Петр Павел внимательно следит не только за дипломатией, но и за ситуацией на фронте.

По его словам, лидеры говорили о сильной операции украинских воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы.

"Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", — подчеркнул президент.

Также он добавил, что говорил с Павелом и о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки.

"Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы. Скоординировали наши следующие контакты и встречи. Спасибо за помощь!", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал резкое заявление о финансировании Украины.

Ранее Петр Павел объяснил, что может быть, если Россия победит в войне против Украины.

Владимир Зеленский Чехия военная помощь война в Украине Петр Павел
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации