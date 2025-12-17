Зеленский провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В среду, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Стороны, в частности, обсудили ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с президентом Чехии — подробности

Зеленский отметил, что ценит то, что Петр Павел внимательно следит не только за дипломатией, но и за ситуацией на фронте.

По его словам, лидеры говорили о сильной операции украинских воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы.

"Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", — подчеркнул президент.

Также он добавил, что говорил с Павелом и о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки.

"Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы. Скоординировали наши следующие контакты и встречи. Спасибо за помощь!", — резюмировал Зеленский.

