Зеленський провів розмову із президентом Чехії Петром Павелом

У середу, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського із президентом Чехії — подробиці

Зеленський зазначив, що цінує те, що Петр Павел уважно стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті.

За його словами, лідери говорили про сильну операцію українських воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви.

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", — наголосив президент.

Також він додав, що говорив із Павелом й про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть постачання.

"Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи. Скоординували наші наступні контакти та зустрічі. Дякую за допомогу!", — резюмував Зеленський.

