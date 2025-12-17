Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поговорив із президентом Чехії — деталі розмови

Зеленський поговорив із президентом Чехії — деталі розмови

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:08
Зеленський провів розмову із президентом Чехії Петром Павелом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середу, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чехії Петром Павелом. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського із президентом Чехії — подробиці

Зеленський зазначив, що цінує те, що Петр Павел уважно стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті.

За його словами, лідери говорили про сильну операцію українських воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви.

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", — наголосив президент.

Також він додав, що говорив із Павелом й про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть постачання.

"Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи. Скоординували наші наступні контакти та зустрічі. Дякую за допомогу!", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш зробив різку заяву щодо фінансування України.

Раніше Петр Павел пояснив, що може бути, якщо Росія переможе у війні проти України.

Володимир Зеленський Чехія військова допомога війна в Україні Петр Павел
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації