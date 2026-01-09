Зеленский встретился с главой Минобороны Британии Джоном Хили

Владимир Зеленский и Джон Хили во время встречи в Киеве 9 января 2026 года. Фото: ОПУ

В пятницу, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Стороны, в частности, обсудили последствия ночной атаки РФ на Украину.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Очень рады приветствовать вас в Киеве. Спасибо вам, вашей команде и вашему правительству за большую поддержку в течение всех этих лет полномасштабного вторжения", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил важность Парижской декларации и Декларации о намерениях между Великобританией, Францией и Украиной по размещению Многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины, которые были одобрены и подписаны на этой неделе в Париже.

"Я думаю, что Парижская декларация является первым хорошим шагом вперед, реальным документом, чтобы получить гарантии безопасности от Европы, всей Европы. Это очень важно: после того как эта война закончится, чтобы у нас были гарантии безопасности. Это был хороший сигнал для нашего народа", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Джон Хили обсудили варианты, как может работать британский контингент, который развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны.

Отдельно глава государства отметил, что укрепление защиты украинского неба является критически важным на фоне усиления российского воздушного террора. Президент проинформировал о последствиях ночной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киеве и на Львовщине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время встречи с Зеленским. Фото: ОПУ

Джон Хили выразил соболезнования всем украинцам, пострадавшим в результате российских обстрелов, и заверил в готовности Великобритании помочь с поиском ракет для ПВО.

"Путин продолжает эскалацию, он продолжает бить по вашим городам и вашим гражданам, и это только усиливает нашу готовность и решимость стоять рядом с вами", — подчеркнул министр обороны Великобритании.

Стороны обсудили дальнейшее усиление санкций против России, чтобы принудить ее к окончанию этой войны.

Во время встречи также шла речь о реализации договоренностей по совместному оборонному производству, в частности дронов-перехватчиков Octopus. Украина уже передала необходимые данные и ожидает поступления первой партии дронов для испытаний.

"Уже в этом месяце мы начнем производство новых, улучшенных дронов и перехватчиков, а в следующем — начнем их поставки в Украину. После этого мы стремимся обеспечить, чтобы более 1 тыс. таких систем ежемесячно попадали в руки ваших защитников", — отметил Джон Хили.

Министр также проинформировал о подготовке встречи в феврале Контактной группы по вопросам обороны Украины для усиления возможностей Вооруженных сил.

Напомним, что сегодня Джон Хили посетил Дарницкий район Киева, который ночью атаковали российские оккупанты.

В конце 2025 года Великобритания объявила об усилении противовоздушной обороны Украины.