Британец высаживает цветы в выбоинах на дорогах: видео

Британец высаживает цветы в выбоинах на дорогах: видео

Дата публикации 31 мая 2026 13:59
Британец с цветами. Фото: The Guardian

Британский ландшафтный дизайнер Гарри Смит-Хаггетт нашел нестандартный способ привлечь внимание к дорожным выбоинам — он засаживает их цветами и публикует видео в соцсетях. По его словам, после таких акций ямы иногда ремонтируют уже на следующий день.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Британец сажает цветы в выбоинах на дорогах

Смит-Хаггетт получил большую популярность в соцсетях. В частности, за его TikTok аккаунтом следит более 146 тысяч человек, а видео набирают по несколько миллионов просмотров.

Мужчина путешествует по стране и засаживает выбоины цветами в разных местах. По его словам, худшая ситуация в Бирмингеме.

Британець садить квіти у вибоїнах на дорогах
Смит-Хаггетт сажает цветы. Фото: The Guardian

Ландшафтный дизайнер рассказал, что водители регулярно останавливаются, чтобы поблагодарить его, а местные жители — приглашают на чай.

В прошлом году он появился в видео вместе с лидером "Партии Брексита" Найджелом Фаражем, однако подчеркивает, что не стремится быть связанным с политикой. В то же время он открыто критикует местные власти, заявляя, что советы неоднократно пытались его сдержать, и называет их отношение к гражданам неприемлемым.

Квіти на дорозі
Цветы в выбоине на дороге. Фото: The Guardian

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на основателя Autostrada Максима Шкиля, в Украине сейчас критическая ситуация с финансированием ремонта дорог. Часто подрядчики вынуждены выполнять работы за свои средства.

Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила, что до 1 июня в Украине завершат текущие ремонты на всех дорогах общего пользования — 10 млн квадратных метров покрытия.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
