Британець висаджує квіти у вибоїнах на дорогах: відео

Британський ландшафтний дизайнер Гаррі Сміт-Хаггетт знайшов нестандартний спосіб привернути увагу до дорожніх вибоїн — він засаджує їх квітами та публікує відео у соцмережах. За його словами, після таких акцій ями іноді ремонтують уже наступного дня.

Сміт-Хаггетт здобув неабияку популярність в соцмережах. Зокрема, за його TikTok акаунтом слідкує понад 146 тисяч людей, а відео набирають по декілька мільйонів переглядів.

Чоловік подорожує країною та засаджує вибоїни квітами у різних місцях. За його словами, найгірша ситуація у Бірмінґемі.

Ландшафтний дизайнер розповів, що водії регулярно зупиняються, аби подякувати йому, а місцеві жителів — запрошують на чай.

Минулого року він з’явився у відео разом із лідером "Партії Брекзіту" Найджелом Фаражем, однак наголошує, що не прагне бути пов’язаним із політикою. Водночас він відкрито критикує місцеву владу, заявляючи, що ради неодноразово намагалися його стримати, і називає їхнє ставлення до громадян неприйнятним.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на засновника Autostrada Максима Шкіля, в Україні наразі критична ситуація із фінансуванням ремонту дороги. Часто підрядники змушені виконувати роботи за свої кошти.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня в Україні завершать поточні ремонти на усіх дорогах загального користування — 10 млн квадратних метрів покриття.