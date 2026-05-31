Головна Новини дня Британець висаджує квіти у вибоїнах на дорогах: відео

Британець висаджує квіти у вибоїнах на дорогах: відео

Дата публікації: 31 травня 2026 13:59
Британець висаджує квіти у вибоїнах на дорогах: відео
Британець з квітами. Фото: The Guardian

Британський ландшафтний дизайнер Гаррі Сміт-Хаггетт знайшов нестандартний спосіб привернути увагу до дорожніх вибоїн — він засаджує їх квітами та публікує відео у соцмережах. За його словами, після таких акцій ями іноді ремонтують уже наступного дня.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Британець садить квіти у вибоїнах на дорогах

Сміт-Хаггетт здобув неабияку популярність в соцмережах. Зокрема, за його TikTok акаунтом слідкує понад 146 тисяч людей, а відео набирають по декілька мільйонів переглядів.

@harry_pretty_potholes

The council doesn’t care but I do🌹#fyp #prettypotholes #foryoupage #potholes #viral

♬ original sound - Harry_pretty_potholes

Чоловік подорожує країною та засаджує вибоїни квітами у різних місцях. За його словами, найгірша ситуація у Бірмінґемі.

Британець садить квіти у вибоїнах на дорогах
Сміт-Хаггетт садить квіти. Фото: The Guardian

Ландшафтний дизайнер розповів, що водії регулярно зупиняються, аби подякувати йому, а місцеві жителів — запрошують на чай. 

Минулого року він з’явився у відео разом із лідером "Партії Брекзіту" Найджелом Фаражем, однак наголошує, що не прагне бути пов’язаним із політикою. Водночас він відкрито критикує місцеву владу, заявляючи, що ради неодноразово намагалися його стримати, і називає їхнє ставлення до громадян неприйнятним.

Квіти на дорозі
Квіти у вибоїні на дорозі. Фото: The Guardian

Як писали Новини.LIVE з посиланням на засновника Autostrada Максима Шкіля, в Україні наразі критична ситуація із фінансуванням ремонту дороги. Часто підрядники змушені виконувати роботи за свої кошти.

Раніше премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня в Україні завершать поточні ремонти на усіх дорогах загального користування — 10 млн квадратних метрів покриття.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
