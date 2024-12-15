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БпЛА атаковали столицу Чечни — росСМИ говорят о прилете по ОМОНу

15 декабря 2024 10:01
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Неизвестные беспилотники атаковали Грозный — были слышны взрывы
Беспилотик в небе. Фото иллюстративное: Генштаб
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Чеченскую столицу Грозный в воскресенье, 15 декабря, атаковали неизвестные беспилотники, в результате чего в городе раздавались взрывы. Сообщается, что произошло попадание в базу спецназовцев полиции.

Видео с атакующим Грозный дроном публикуют местные Telegram-каналы.

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Грозный атаковали неизвестные дроны. Местные паблики сообщают о четырех взрывах и прилете по базе ОМОНа.

Чеченские власти пока атаку не комментировали. Более того, из местных пабликов активно удаляют видео самой атаки. Впрочем, эти кадры уже распространились по сети.

Прокремлевские каналы также сообщают, что над Грозным якобы сработало ПВО. Официальных комментариев по поводу атаки нет.

Ранее мы сообщали, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил, что Грозный был атакован дронами. Он заявил, что в результате этой атаки произошел пожар.

Напомним, несколько дней назад жители Курска слышали по меньшей мере один взрыв в городе. Россияне жаловались на атаку дронов, однако последствия остаются неизвестными.

обстрелы Чеченская республика дроны война в Украине БпЛА

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