Невідомі безпілотники атакували Грозний — було чутно вибухи

Безпілотик у небі. Фото ілюстративне: Генштаб

Чеченську столицю Грозний у неділю, 15 грудня, атакували невідомі безпілотники, внаслідок чого у місті лунали вибухи. Повідомляється, що сталося влучання в базу спецпризначенців поліції.

Відео з дроном, який атакує Грозний, публікують місцеві Telegram-канали.

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Грозний атакували невідомі дрони. Місцеві пабліки повідомляють про чотири вибухи та приліт по базі ОМОНа.

Чеченська влада поки що атаку не коментувала. Більше того, з місцевих пабліків активно видаляють відео самої атаки. Втім, ці кадри вже поширились у мережі.

Прокремлівські канали також повідомляють, що над Грозним нібито спрацювала ППО. Офіційних коментарів щодо атаки нема.

Раніше ми повідомляли, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтвердив, що Грозний був атакований дронами. Він заявив, що внаслідок цієї атаки сталася пожежа.

Нагадаємо, кілька днів тому мешканці Курська чули щонайменше один вибух у місті. Росіяни скаржилися на атаку дронів, проте наслідки лишаються невідомими.