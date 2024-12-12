Обстріл Грозного 12 грудня — поранено співробітників у будівлі МВС

Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

У столиці Чечні місті Грозному в ніч на 12 грудня будівля Міністерства внутрішніх справ (МВС) була атакована дронами. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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"Серед співробітників окупаційних структур є поранені. Кількість загиблих наразі невідома", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу NIYSO.

Далі канал додав, що як мінімум п'ять машин швидкої допомоги везуть поранених, і, ймовірно, їх відправляють до 1-ї лікарні (РКБШМД ім. У. І. Ханбієва).

"Постраждалі співробітники (при — Ред.) минулій атаці були доставлені туди ж", — додав канал.

Нагадаємо, за словами місцевих жителів, вибухи у Грозному було чути починаючи з 00:55 за місцевим часом. Дехто стверджує, що БпЛА вдарили по будівлі МВС. Інші кажуть, що дрон збили, а уламки знайшли на землі.

Також ми повідомляли, що цієї ночі як мінімум один вибух було чутно у Курську. Там нібито теж було здійснено атаку дронів.