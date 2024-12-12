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В Чечне после атаки дронов по зданию МВД есть раненые

12 декабря 2024 02:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Грозного 12 декабря — ранены сотрудники в здании МВД
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: zn.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В столице Чечни городе Грозном в ночь на 12 декабре здание Министерства внутренних дел (МВД) было атаковано дронами. В результате атаки есть раненые. 

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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"Среди сотрудников оккупационных структур есть раненые. Количество погибших пока неизвестно", — говорится в сообщении Telegram-канала NIYSO.

Далее канал добавил, что как минимум пять машин скорой помощи везут раненных, и предположительно их отправляют в 1-ю больницу (РКБСМП им. У. И. Ханбиева).

"Пострадавшие сотрудники (при — Ред.) прошлой атаке были доставлены туда же", — добавил канал.

Напомним, по словам местных жителей, взрывы в Грозном были слышны начиная с 00:55 по местному времени. Некоторые утверждают, что БпЛА попали по зданию МВД. Другие говорят, что дрон сбили, а обломки были найдены на земле.

Также мы сообщали, что этой ночью как минимум один взрыв было слышно в Курске. Там якобы тоже была совершена атака дронов.

МВД взрыв обстрелы Чеченская республика дроны

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