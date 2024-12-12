Обстрел Грозного 12 декабря — ранены сотрудники в здании МВД

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

В столице Чечни городе Грозном в ночь на 12 декабре здание Министерства внутренних дел (МВД) было атаковано дронами. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Атака дронов на Грозный 12 декабря

"Среди сотрудников оккупационных структур есть раненые. Количество погибших пока неизвестно", — говорится в сообщении Telegram-канала NIYSO.

Далее канал добавил, что как минимум пять машин скорой помощи везут раненных, и предположительно их отправляют в 1-ю больницу (РКБСМП им. У. И. Ханбиева).

"Пострадавшие сотрудники (при — Ред.) прошлой атаке были доставлены туда же", — добавил канал.

Напомним, по словам местных жителей, взрывы в Грозном были слышны начиная с 00:55 по местному времени. Некоторые утверждают, что БпЛА попали по зданию МВД. Другие говорят, что дрон сбили, а обломки были найдены на земле.

Также мы сообщали, что этой ночью как минимум один взрыв было слышно в Курске. Там якобы тоже была совершена атака дронов.