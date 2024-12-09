В Украине создадут Дія.Офис для борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией — в Украине создадут "Дія.Офіс"
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в Украине будет создан "Дія.Офіс". По его словам, целью является искоренение коррупции в сфере государственных услуг.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 9 декабря.
Создание "Дія.Офіс" в Украине
Корниенко считает, что сейчас самый коррупционный процесс в стране за последние два года это:
- призыв;
- военно-врачебная комиссия;
- медико-социальная экспертная комиссия.
По его словам, Украина движется на пути к интеграции в различные международные антикоррупционные инициативы.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что ЕС признает прогресс Украины в аспекте борьбы с коррупцией.
Также посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис подчеркнул, что мир должен быть уверен, что помощь Украине используется по назначению.
Читайте Новини.LIVE!