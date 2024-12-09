В Украине создадут Дія.Офис для борьбы с коррупцией

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в Украине будет создан "Дія.Офіс". По его словам, целью является искоренение коррупции в сфере государственных услуг.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 9 декабря.

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Корниенко считает, что сейчас самый коррупционный процесс в стране за последние два года это:

призыв;

военно-врачебная комиссия;

медико-социальная экспертная комиссия.

По его словам, Украина движется на пути к интеграции в различные международные антикоррупционные инициативы.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что ЕС признает прогресс Украины в аспекте борьбы с коррупцией.

Также посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис подчеркнул, что мир должен быть уверен, что помощь Украине используется по назначению.