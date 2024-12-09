Посол Британії відзначив ефективну систему протидії корупції

Посол Британії оцінив систему протидії корупції в Україні
Посол Британії в Україні Мартін Гарріс у понеділок, 9 грудня, виступив на заході до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Він заявив, що світ має бути впевнений, що допомога Україні використовується за призначенням.
Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Боротьба з корупцією
За словами Гарріса, поки Україна бореться з Росією, світ має бути впевнений, що допомога використовується за призначенням. Водночас він згадав події Помаранчевої революції 2004 року в Києві:
"На Майдані стояли намети з написом: "Вибачте за незручності, зробимо євроремонт". Це дуже давня традиція", — сказав він.
Посол Британії додав, що наразі в Україні діє ефективна система протидії корупції, яка охоплює майже усі держоргани та спеціалізовані антикорупційні інституції.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про зміну антикорупційної політики у 2025 році.
Раніше ми писали, що Сервісний центр МВС у Києві опинився в центрі скандалу через неефективну роботу та незадекларовані елітні автомобілі у працівників.
Читайте Новини.LIVE!