Посол Британії відзначив ефективну систему протидії корупції

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс. Фото: РБК-Україна

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс у понеділок, 9 грудня, виступив на заході до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Він заявив, що світ має бути впевнений, що допомога Україні використовується за призначенням.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Гарріса, поки Україна бореться з Росією, світ має бути впевнений, що допомога використовується за призначенням. Водночас він згадав події Помаранчевої революції 2004 року в Києві:

"На Майдані стояли намети з написом: "Вибачте за незручності, зробимо євроремонт". Це дуже давня традиція", — сказав він.

Посол Британії додав, що наразі в Україні діє ефективна система протидії корупції, яка охоплює майже усі держоргани та спеціалізовані антикорупційні інституції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про зміну антикорупційної політики у 2025 році.

Раніше ми писали, що Сервісний центр МВС у Києві опинився в центрі скандалу через неефективну роботу та незадекларовані елітні автомобілі у працівників.