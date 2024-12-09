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Шмигаль анонсував зміну антикорупційної політики у 2025 році

9 грудня 2024 11:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Шмигаль заявив про нові антикорупційні заходи у 2025 році
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив під час заходів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Він заявив, що наразі у фокусі уряду обговорення антикорупційної політики і досягнення останніх років.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Дуже важливо, що ми нарешті дійшли консенсусу, що антикорупційна політика в Україні має зводитися не просто до боротьби з корупцією", — сказав він.

За словами Шмигаля, це має бути не лише реагування на наслідки, а й боротьба з причинами. Тому стратегія уряду — це максимально ліквідувати саму можливість вчиняти корупційні дії.

Він пояснив, що це означає інституційні зміни, регуляцію, диджиталізацію, корпоративне управління, постійне покращення системи закупівель, якісний аудит та нульову толерантність до корупції.

Прем'єр нагадав, що урядом була ухвалена антикорупційна програма на 2023-2025 рік, триває її активна реалізація.

Він уточнив, що це 1700 заходів у 15 сферах та плани з впровадження 63 нових цифрових продуктів, які дозволять суттєво зменшити можливості для будь-яких зловживань. 

Нагадаємо, Сервісний центр МВС у Києві опинився в центрі скандалу через неефективну роботу та незадекларовані елітні автомобілі у працівників. 

А в ДБР розпочали розслідування масової інвалідності в прокурорів по всій Україні.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів корупція політики уряд

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