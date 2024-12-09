Шмигаль заявил о новых антикоррупционных мерах в 2025 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил во время мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией. Он заявил, что сейчас в фокусе правительства обсуждение антикоррупционной политики и достижение последних лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Борьба с коррупцией

"Очень важно, что мы наконец-то пришли к консенсусу, что антикоррупционная политика в Украине должна сводиться не просто к борьбе с коррупцией", — сказал он.

По словам Шмыгаля, это должно быть не только реагирование на последствия, но и борьба с причинами. Поэтому стратегия правительства — это максимально ликвидировать саму возможность совершать коррупционные действия.

Он объяснил, что это означает институциональные изменения, регуляцию, диджилизацию корпоративного управления, постоянное улучшение системы закупок, качественный аудит и нулевую толерантность к коррупции.

Премьер напомнил, что правительством была принята антикоррупционная программа на 2023-2025 годы, продолжается ее активная реализация.

Он уточнил, что это 1700 мероприятий в 15 сферах и планы по внедрению 63 новых цифровых продуктов, которые позволят существенно снизить возможности для любых злоупотреблений.

Напомним, Сервисный центр МВД в Киеве оказался в центре скандала из-за неэффективной работы и незадекларированных элитных автомобилей у работников.

А в ГБР приступили к расследованию массовой инвалидности у прокуроров по всей Украине.