Посол Британии отметил эффективную систему противодействия коррупции

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Фото: РБК-Украина

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис в понедельник, 9 декабря, выступил на мероприятии к Международному дню борьбы с коррупцией. Он заявил, что мир должен быть уверен, что помощь Украине используется по назначению.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Гарриса, пока Украина борется с Россией, мир должен быть уверен, что помощь используется по назначению. В то же время он вспомнил о событиях Оранжевой революции 2004 года в Киеве:

"На Майдане стояли палатки с надписью: "Извините за неудобства, сделаем евроремонт". Это очень давняя традиция", — сказал он.

Посол Британии добавил, что в настоящее время в Украине действует эффективная система противодействия коррупции, охватывающая почти все госорганы и специализированные антикоррупционные институты.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об изменении антикоррупционной политики в 2025 году.

Ранее мы писали, что Сервисный центр МВД в Киеве оказался в центре скандала из-за неэффективной работы и незадекларированных элитных автомобилей у работников.