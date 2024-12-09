В Україні створять Дія.Офіс для боротьби з корупцією

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що в Україні створять "Дія.Офіс". За його словами, метою є викорінення корупції у сфері державних послуг.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 9 грудня.

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Корнієнко вважає, що наразі найкорупційніший процес в країні за останні два роки це:

призов;

військово-лікарська комісія;

медико-соціальна експертна комісія.

За його словами, Україна рухається на шляху до інтеграції в різні міжнародні антикорупційні ініціативи.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ЄС визнає прогрес України в аспекті боротьби з корупцією.

Також посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що світ має бути впевнений у тому, що допомога Україні використовується за призначенням.