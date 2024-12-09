В Україні створять Дія.Офіс для боротьби з корупцією

Боротьба з корупцією — в Україні створять "Дія.Офіс"
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що в Україні створять "Дія.Офіс". За його словами, метою є викорінення корупції у сфері державних послуг.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 9 грудня.
Створення "Дія.Офіс" в Україні
Корнієнко вважає, що наразі найкорупційніший процес в країні за останні два роки це:
- призов;
- військово-лікарська комісія;
- медико-соціальна експертна комісія.
За його словами, Україна рухається на шляху до інтеграції в різні міжнародні антикорупційні ініціативи.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ЄС визнає прогрес України в аспекті боротьби з корупцією.
Також посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що світ має бути впевнений у тому, що допомога Україні використовується за призначенням.
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