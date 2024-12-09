ЄС відзначає прогрес України у зміцненні верховенства права — деталі від Стефанішиної

Стефанішина заявила, що ЄС відзначає прогрес України — деталі
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Європейський Союз відзначає прогрес України. Зокрема, йдеться про зміцнення верховенства права.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 9 грудня.
Прогрес України
"ЄС відзначає прогрес України у зміцненні верховенства права, доброчесності судової системи та боротьби з корупцією", — зазначила Стефанішина.
За її словами, попри війну та всі труднощі, протягом 2,5 років статусу кандидата в члени ЄС Україна реалізувала низку важливих реформ. Зокрема, це ухвалення державної антикорупційної програми до 2030 року.
Нагадаємо, 1 грудня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської ради Антоніу Коштой.
Раніше народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Європа не проявляє зацікавленості в розвитку малого та середнього бізнесу України.
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