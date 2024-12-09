ЕС отмечает прогресс Украины в укреплении верховенства права — детали от Стефанишиной

Стефанишина заявила, что ЕС отмечает прогресс Украины — детали
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский Союз отмечает прогресс Украины. В частности, речь идет об укреплении верховенства права.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 9 декабря.
Прогресс Украины
"ЕС отмечает прогресс Украины в укреплении верховенства права, добропорядочности судебной системы и борьбы с коррупцией", — отметила Стефанишина.
По ее словам, несмотря на войну и все трудности, в течение 2,5 лет статус кандидата в члены ЕС Украина реализовала ряд важных реформ. В частности, принятие государственной антикоррупционной программы до 2030 года.
Напомним, 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Европа не проявляет заинтересованности в развитии малого и среднего бизнеса Украины.
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