ЕС отмечает прогресс Украины в укреплении верховенства права — детали от Стефанишиной

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина Фото: Facebook/Olga Stefanishyna

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский Союз отмечает прогресс Украины. В частности, речь идет об укреплении верховенства права.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 9 декабря.

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Прогресс Украины

"ЕС отмечает прогресс Украины в укреплении верховенства права, добропорядочности судебной системы и борьбы с коррупцией", — отметила Стефанишина.

По ее словам, несмотря на войну и все трудности, в течение 2,5 лет статус кандидата в члены ЕС Украина реализовала ряд важных реформ. В частности, принятие государственной антикоррупционной программы до 2030 года.

Напомним, 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Европа не проявляет заинтересованности в развитии малого и среднего бизнеса Украины.