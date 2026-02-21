Видео
В большинстве областей завтра будут отключать свет

В большинстве областей завтра будут отключать свет

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 20:04
В Украине будуть действовать графики отключения света 22 февраля — Укрэнерго
Девушка с телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Также для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом, как передает Новини.LIVE, предупредили в Укрэнерго.

Читайте также:

Как будут выключать свет 22 февраля

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов энергосистемы возникла необходимость во временном регулировании потребления электроэнергии.

Энергетики отмечают, что ситуация в системе может меняться в зависимости от нагрузки и технического состояния сетей. Актуальную информацию о времени и объемов отключений по конкретному адресу рекомендуют проверять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в периоды, когда поставки осуществляется по графику.

Завтра у більшості областей вимикатимуть світло
Предупреждение Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Ситуация в энергетике

19 февраля Швеция, Франция и Нидерланды объявили о новом пакете поддержки для Украины. В частности, часть средств будет направлена на поддержку украинской энергетики, а также на усиление ПВО для защиты от атак РФ.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал создание координационного центра для быстрого обновления общин после ударов РФ по инфраструктуре. К его работе привлекут чиновников, представителей Офиса президента и руководителей областей.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, когда ситуация со светом в Украине улучшится. По его словам, этому будет способствовать потепление и прирост генерации.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
