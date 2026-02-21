Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більшість регіонів залишиться без світла — як діятимуть графіки

Більшість регіонів залишиться без світла — як діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 20:04
Як вимикатимуть світло 22 лютого — повідомлення Укренерго
Дівчина з телефоном під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 лютого, в більшості регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це, як передає Новини.LIVE, попередили в Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Як вимикатимуть світло 22 лютого

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єктів енергосистеми виникла необхідність у тимчасовому регулюванні споживання електроенергії.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі може змінюватися залежно від навантаження та технічного стану мереж. Актуальну інформацію щодо часу та обсягів відключень за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в періоди, коли постачання здійснюється за графіком.

Завтра у більшості областей вимикатимуть світло
Попередження Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Ситуація в енергетиці

19 лютого Швеція, Франція та Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки для України. Зокрема, частині коштів буде спрямована на підтримку української енергетики, а також на посилення ППО для захисту від атак РФ.

Також президент Володимир Зеленський анонсував створення координаційного центру для швидкого оновлення громад після ударів РФ по інфраструктурі. До його роботи залучать урядовців, представників Офісу президента і керівників областей.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, коли ситуація зі світлом в Україні покращиться. За його словами, цьому сприятиме потепління і приріст генерації.

Укренерго енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації