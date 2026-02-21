Як вимикатимуть світло 22 лютого — повідомлення Укренерго

Дівчина з телефоном під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 22 лютого, в більшості регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це, як передає Новини.LIVE, попередили в Укренерго.

Як вимикатимуть світло 22 лютого

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єктів енергосистеми виникла необхідність у тимчасовому регулюванні споживання електроенергії.

Енергетики наголошують, що ситуація в системі може змінюватися залежно від навантаження та технічного стану мереж. Актуальну інформацію щодо часу та обсягів відключень за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в періоди, коли постачання здійснюється за графіком.

Попередження Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Ситуація в енергетиці

19 лютого Швеція, Франція та Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки для України. Зокрема, частині коштів буде спрямована на підтримку української енергетики, а також на посилення ППО для захисту від атак РФ.

Також президент Володимир Зеленський анонсував створення координаційного центру для швидкого оновлення громад після ударів РФ по інфраструктурі. До його роботи залучать урядовців, представників Офісу президента і керівників областей.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, коли ситуація зі світлом в Україні покращиться. За його словами, цьому сприятиме потепління і приріст генерації.