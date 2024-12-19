Юрий Бойко — депутата отозвали из комитета Рады по правам человека

Народный депутат Юрий Бойко. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, уволила народного депутата Юрия Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции. Рада приняла решение со второй попытки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — говорится в сообщении.

В отличие от первого голосования сегодня "за" проголосовали уже 268 народных избранников.

Итоги голосования Верховной Рады. Фото: t.me/yzheleznyak

"Чисто символический шаг, но как есть. P.S. От "Слуг" было выступление депутата, который защищал Бойко и агитировал не голосовать. Интересно, какой процент представлял", — говорится в сообщении депутата.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Юрий Бойко опубликовал в своих соцсетях видео, где раскритиковал декоммунизацию в Украине и заявил об "атаки на русский язык". На это резко отреагировали в Офисе президента.

Сразу после этого депутата вызвала на допрос СБУ.

Верховная Рада 18 декабря уже собиралась, чтобы принять решение об исключении Бойко из комитета по правам человека, однако тогда голосование провалили.